Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане утверждены Правила оказания государственной поддержки и стимулирования субъектов креативной индустрии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Новый документ формирует системный и прозрачный подход к развитию отрасли, охватывая весь жизненный цикл креативных проектов - от идеи и пилотных решений до выхода на международные рынки и коммерциализации.

"Ключевой акцент сделан на принципе возвратности средств. Государственная поддержка ориентирована на устойчивость и экономическую жизнеспособность проектов, с минимальной долей грантового финансирования и активным вовлечением частных инвестиций", - говорится в сообщении.

Правила предусматривают финансовые инструменты, направленные на финансирование и софинансирование креативных и пилотных проектов, совместную реализацию инициатив с частными инвесторами, поддержку экспорта креативных продуктов, компенсацию затрат на регистрацию и правовую защиту интеллектуальной собственности, участие в международных творческих конкурсах и мероприятиях, а также премирование за достижения на международном уровне.

Наряду с этим предусмотрен широкий спектр нефинансовых мер. Они включают консультационную, акселерационную и образовательную поддержку, содействие участию в международных культурных и креативных платформах, предоставление помещений и оборудования на льготных условиях, развитие цифровых сервисов и онлайн-платформ, маркетинговое и юридическое сопровождение проектов, разработку региональных стратегий развития креативной индустрии, меры по обеспечению инклюзии и специальные программы по отдельным направлениям отрасли.

Принятие Правил создает институциональную основу для превращения креативной индустрии в полноценный сектор экономики, способный генерировать добавленную стоимость, создавать рабочие места и усиливать экспортный потенциал страны.