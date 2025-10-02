Заявления на разработку символики областного центра принимаются до конца текущего года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото пресс-службы акимата Конаева

По информации пресс-службы акимата Конаева, при разработке проекта символики запрещено использовать изображения Государственного флага и Государственного герба Казахстана, а также обозначения религиозных, родовых и племенных знаков.

– Разработка проекта основывается на принципах укрепления общественного согласия и единства, соблюдения геральдических знаков, учета национальных традиций, исторических, культурных, природных, географических, социально-экономических особенностей региона, – пояснили в акимате Конаева.

По правилам конкурса, проект символики не должен быть ранее использован где-либо. Работы должны иметь визуальную составляющую, объемное изображение и (или) модель, с четким рельефом. Официальные наименования, надписи и другой текст необходимо изложить на казахском языке. Не допускается нарушение авторских и (или) смежных прав, плагиат.

Участие в конкурсе могут принять граждане Казахстана (поодиночке либо коллективно, в соавторстве). При разработке проекта допускается использование национально-этнографических элементов (орнаментов). Заявления на участие в конкурсе принимаются на казахском и русском языках и должны содержать описание проекта.

Заявления необходимо подать в бумажном и электронном виде в отдел внутренней политики города Конаев (электронную копию отправлять на почту ovp_qonaev@mail.ru) не позднее 31 декабря 2025 года.

По всем возникающим вопросам обращаться по номеру 87055435477 (Торебеков Женис Еркимбекулы).