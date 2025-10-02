В Конаеве объявили конкурс на разработку символики города

Общество
121
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Заявления на разработку символики областного центра принимаются до конца текущего года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото пресс-службы акимата Конаева

По информации пресс-службы акимата Конаева, при разработке проекта символики запрещено использовать изображения Государственного флага и Государственного герба Казахстана, а также обозначения религиозных, родовых и племенных знаков.

– Разработка проекта основывается на принципах укрепления общественного согласия и единства, соблюдения геральдических знаков, учета национальных традиций, исторических, культурных, природных, географических, социально-экономических особенностей региона, – пояснили в акимате Конаева.

По правилам конкурса, проект символики не должен быть ранее использован где-либо. Работы должны иметь визуальную составляющую, объемное изображение и (или) модель, с четким рельефом. Официальные наименования, надписи и другой текст необходимо изложить на казахском языке. Не допускается нарушение авторских и (или) смежных прав, плагиат.

Участие в конкурсе могут принять граждане Казахстана (поодиночке либо коллективно, в соавторстве). При разработке проекта допускается использование национально-этнографических элементов (орнаментов). Заявления на участие в конкурсе принимаются на казахском и русском языках и должны содержать описание проекта.

Заявления необходимо подать в бумажном и электронном виде в отдел внутренней политики города Конаев (электронную копию отправлять на почту ovp_qonaev@mail.ru) не позднее 31 декабря 2025 года.

По всем возникающим вопросам обращаться по номеру 87055435477 (Торебеков Женис Еркимбекулы).

 

#город #конкурс #Конаев #символика

Популярное

Все
Треть урожая ушла под снег
Томография для артефактов
Регион делает ставку на туризм
Новые вызовы и новые возможности
Меняя подходы к глобальному диалогу
Маленькая империя для больших начинаний
Объединенные творчеством
Казахстан на пути от e-gov к AI-gov
В учеников надо верить!
Сердце отдаю детям
Эстафета чистоты от Алматы до Кызылорды
Сделать правильный выбор
Безопасный транзит и борьба с преступностью
Искусственный интеллект в образовании: возможности и вызовы
Почему люди верят фейкам и мошенникам?
Итоги встречи с «Реалом»
Хранитель народной мудрости
Ориентиры для модернизации страны
Вклад педагогов в процветание республики бесценен
Будни уникального путепровода
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Борьба с наркоманией дает результаты
Шахматная дипломатия в действии
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
А я и здесь не промолчала
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Аида Балаева встретилась с министром культуры Франции
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
В Шымкенте строят канал Каусар
День труда
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области проходит выставка «На стыке истории и труда»
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Алматинский пенсионер переплыл сложный пролив между Корсико…
Военнослужащие поздравили фронтовика в Туркестанской области
Павел Дуров встретился с казахстанскими школьниками
Президент Кыргызстана предлагает ввести смертную казнь за п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]