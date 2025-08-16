В Костанайской области убрано 30 тыс. га урожая зерновых

Сельское хозяйство
29

В одном из крупнейших зерносеющих регионов началась уборка ранних посевов, передает Kazpravda.kz

Фото: Рысбек Жантыкеев

«Благодаря поддержке государства, сельхозформирования области у нас вовремя провели посевную кампанию в оптимальные сроки. На сегодняшний день у нас хозяйства только приступили к уборке ранних посевов.

В этом году области предстоит провести уборочную кампанию на площади 5,1 млн га», — отметил главный специалист Управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Кенже Жумабеков.

По его словам, на сегодняшний день убрано около 30 тыс. га зерновых при средней урожайности 10,8 ц/га, масличных – порядка 1 тыс. га с урожайностью 8 ц/га.

#Костанайская область #урожай #зерновые

