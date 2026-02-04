Сейф аль-Ислам Каддафи был до 2011 года одним из самых влиятельных людей в стране, а в 2021 году пытался добиться участия в президентских выборах

Фото: Wikipedia

Окружение политика сообщило, что Сейф аль-Ислам Каддафи был застрелен во время «прямого столкновения» с четырьмя неизвестными вооруженными людьми, которые ворвались в его дом в городе эз-Зинтан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Советник Каддафи-младшего заявил в интервью ливийскому ТВ, что четверо неизвестных отключили камеры видеонаблюдения и убили Сейф аль-Ислама. Это подтвердил AFP и Марсель Чеккальди, адвокат сына бывшего ливийского лидера. По его словам, пока не известно, кто может стоять за убийством и каковы мотивы нападавших, однако около 10 дней назад, по словам адвоката, один из близких соратников Каддафи-младшего сообщил ему о «проблемах с безопасностью».

По данным ливийских СМИ, покушение, в результате которого Каддафи получил смертельное ранение, произошло в саду рядом с его домом.

Второй сын Муаммара Каддафи при жизни отца считался одним из самых влиятельных людей в стране. Он во многом формировал ливийскую внешнюю политику и был посредником в важных и деликатных дипломатических миссиях.

В частности, Сейф аль-Ислам в 2003 году возглавлял ливийскую делегацию во время переговоров об отказе Ливии от оружия массового поражения. Также он добился компенсации семьям погибших в результате взрыва самолета Pan Am над шотландским городом Локерби в 1988 году — расследование показало, что к взрыву было причастно ливийское руководство.

Сейф аль-Ислам получил образование в Великобритании, в Лондонской школе экономики, и свободно владел английским языком. С 2000 года он прикладывал усилия по избавлению Ливии от статуса страны-изгоя, с ним связывали надежды на реформы и демократизацию страны, напоминает агентство Reuters.

Но в 2011 году он сыграл ключевую роль в жестоком подавлении антиправительственных протестов. Позже Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за преступления против человечности, предположительно совершенные им в 2011 году.