20 сентября в рамках всемирной акции World CleanUp Day 2025 в республике была реализована масштабная экологическая инициатива, направленная на улучшение сос­тояния окружаю­щей среды и формирование экологической культуры среди населения. Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов, на субботники вышли более 422 тыс. человек, включая 135 тыс. представителей госорганов и 52 тыс. волонтеров.

фото Игоря Бургандинова, Насихат Оркушпаевой

Все вместе

Особую активность проявила молодежь, продемонстрировавшая не только желание участвовать, но и готовность брать на себя ответственность за будущее окружающей среды. В общей сложности очищено около 9 тыс. га земли, собрано свыше 12 тыс. тонн мусора, высажено 18 тыс. деревьев и кус­тарников. Итоги проделанной работы, количество участников и достигнутые результаты поданы на регистрацию в Книгу рекордов КИнЭС как один из самых массовых экологических мероприятий в истории страны.

Акция прошла в русле национальной инициативы «Таза Қазақстан», направленной на повышение ответственности граждан и укрепление экологической культуры населения. Массовые субботники стали отражением общей цели – сделать окружающую среду чище, безопаснее и здоровее для всех жителей страны.

Напомним, ежегодно 20 сентября по всему миру проходит акция World CleanUp Day – день, когда общество объединяется для очистки природных и общественных территорий от мусора. Это важное событие помогает сделать окружающую среду чище и подчеркивает необходимость заботы о природе и экологической ответственности. Казахстан активно участвует в этой мировой инициативе, мероприятие проходило во всех регионах республики.

В Астане общегородской субботник охватил все микрорайоны. К примеру, в сквере по улице Ташенова активисты посадили 80 деревьев, в жилом массиве Пригородном – более 700 саженцев ивы, дуба, вяза.

В числе ключевых мероприятий в столице – очистка берега реки Есиль, организованная представительством ЕС в Казахстане и посольством Эстонии при поддержке акимата города, а также Plastic-Free Challenge, розыгрыш призов и акция по обмену одежды на мерч. Параллельно состоялись акции по посадке деревьев на улице Жамбыла – с участием депутатов и молодежи Сарыаркинского района, на Аллее рабочих профессий в районе Сарайшык – в рамках открытия аллеи и мурала, а также в Парке влюб­ленных, где к акции присоединились столичные спортсмены.

Праздник у реки

Более сотни столичных волонтеров из числа школьников и студентов провели субботник в городе Косшы Акмолинской области. Они очистили от мусора побережье реки Саркырама. Буквально за пару часов активисты собрали отходов почти на целый КамАЗ!

Вдоль реки Саркырама утром минувшей субботы было непривычно оживленно. Несколько пассажирских автобусов выстроились на обочине дороги, чуть поодаль – большой баннер с лого экологических проектов, работающая грузовая техника и молодые ребята в белых, черных, зеленых бейсболках. По головным уборам было понятно, какая конкретно волонтерская организация участвует в уборке территории.

Всего, как сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Ерболат Кожиков, в акции задействовали 250–300 человек, из которых порядка 150 – волонтеры.

– Определены две локации: одна здесь, в Косшы, вторая – возле поселка Талапкер. Там работает центральный аппарат министерства, они убирают территорию и сажают деревья, – рассказал Ерболат Кожиков. – Вдоль берега реки Саркырама мы сосредоточены на сборе мусора. Ребята сразу сортируют отходы по разным мешкам: пластик – в один пакет, строительный мусор – в другой. Главная цель акции – привить населению экологическую культуру, научить убирать за собой. Молодежь, я уверен, приложит максимум усилий для того, чтобы Казахстан был гораздо чище.

Зажигательная музыка задавала праздничный тон мероприятию. Юноши и девушки вели активный сбор мусора, а представители более старшего поколения занимались дастарханом: кто-то раскатывал баурсаки, кто-то подбрасывал щепки в огонь кипящего самовара. Чуть позже волонтерам подвезли горячий плов.

– Я пролезла в кусты, достала один пакет с мусором, другой, третий... Даже со счета сбилась! Передаю их своей напарнице, а «добро» это никак не кончается. Вот посмотрите – все руки исцарапала, – эмоционально рассказывает десятиклассница Мерей Жолжаксы, которая была глубоко поражена беза­лаберному отношению населения к окружающей среде.

Студенты Международного университета Астана хоть и впервые участвуют в подобного рода акциях, но, как и более опытные ребята, были разочарованы бескультурьем людей.

– Каждый отдыхающий мог забрать мусор с собой и выбросить его по дороге домой. Однако вместо этого они складировали отходы возле кустов, деревьев. Нас очень задело то, насколько местные жители небрежно относятся к окружающей среде, тому месту, где отдыхают. Хочется верить, что со временем ситуация изменится в лучшую сторону, и казахстанцы осознают свою роль в сохранении природы, – поделились будущие экологи.

Одной из причин большого скопления мусора, по мнению председателя Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьевой, является отсутствие контейнеров по сбору отходов в местах пребывания людей.

– Большинство отходов упакованы в пакеты и сложены возле кустарников. Это говорит о том, что отдыхающие, возможно, пытались найти мусорные контейнеры и, не обнаружив их, оставляли где придется. Конечно, это абсолютно не оправдывает поведение людей, но обозначает одну из проблем: в общественных местах отдыха нет контейнеров для сбора мусора, – сказала общественный деятель.

Уборка в заповеднике

Каркаралинский природный парк стал еще одной локацией, где в честь Всемирного дня чистоты провели субботник. В нем участвовали более 70 человек: сотрудники заповедника, волонтеры, студенты и активисты молодежного движения Saryarqa Jastary.

Надев перчатки и взяв большие мешки, они прошли по горным тропам, ущельям и полянам и собрали оставленный туристами мусор. Пакеты, пластиковые бутылки и жестяные банки находили не только в траве и кустах, их вылавливали из ручейков и извлекали из расщелин в скалах. Участники экоакции любовались горными пейзажами и сокрушались: как можно загрязнять такое красивое место!

За несколько часов в заповеднике было собрано более тонны бытовых отходов. Вместе с волонтерами чистоту в нацио­нальном парке наводили известный казахстанский блогер Жасулан Куандык и молодежный лидер Жандос Актаев. Инфлюенсеры специально приехали в Каркаралинск, чтобы поддержать общереспубликанскую экоакцию «Таза Қазақстан». Не снимая рабочих перчаток, они сняли Reels, в которых обратились к казахстанцам с призывом: «Давайте сохраним нашу страну в чистоте!»

20 сентября субботники прошли во всех городах и районах Карагандинской области. На них вышло более 17 тыс. человек. Жители региона собрали свыше 20 тыс. тонн мусора, значительную часть которого позже отправили на переработку.

Вклад в зеленое завтра

Масштабный субботник состоялся и в Актобе. Экоакция прошла в районе Кривого озера – месте, где расположены промышленные объекты и дачные участки. Это одна из территорий, где регулярно скапливается большое количество мусора, как бытового, так и строи­тельного. Несмотря на то что весной здесь уже проводилась уборка, к осени на том же месте вновь образовалась свалка.

В уборке приняли участие свыше ста человек. Это работники областного департамента экологии, а также 25 компаний, включая «СНПС-Актобемунайгаз», Актюбинский завод ферросплавов, «Сагиз Петролеум Компани» и ряд других промышленных предприятий региона.

– Мы придаем большое значение чис­тоте в местах массового отдыха. Подобные мероприятия не только позволяют привести территорию в порядок, но и способствуют развитию экологической культуры и ответственности среди населения, – отметил руководитель областного департамента экологии Ербол Куанов.

На субботник вышли и иностранные сотрудники ТОО «Сагиз Петролеум Компани», в числе которых был Цан Цу Мао, подчеркнувший важность подобных экологических инициатив.

– В Китае у нас также есть традиция проводить субботники. После выездов на природу сотрудники добровольно выходят на уборку. Здорово видеть, что в Актобе люди активно участвуют в таких инициативах, – сказал он.

Мусор вручную собирали в мешки, а для ликвидации крупных свалок и вывоза тяжелых стройматериалов были привлечены тракторы и экскаваторы, предоставленные акиматом Алматинского района Актобе. В результате с побережья Кривого озера было вывезено свыше 40 тонн бытовых и строительных отходов.

– Мы должны любить свой город и бережно относиться к природе. Если сегодня мы оставим весь этот мусор здесь, что тогда останется нашим детям завтра? Такие субботники напоминают нам, что чистота вокруг начинается с каждого из нас, – уверен актюбинец Куат Имангалиев.

Усилить борьбу со свалками

Прошедшие в выходные в Актау и районах Мангистауской области масштабные экологические мероприятия объединили тысячи жителей региона. Главный их посыл – власти переходят от разовых уборок к системным мерам.

Аким города Актау Абилкаир Байпаков лично проверил ход работ по устранению незаконных свалок. Коммунальные службы ликвидируют уже 17 выявленных мест несанкционированного складирования отходов. Однако, как отметил градоначальник, усилий только государства недостаточно.

– Чистота – общее дело, и каждый должен внести свой вклад. Если владельцы земельных участков не обеспечат порядок на своей территории, будет рассмотрен вопрос возврата земли в госсобственность, – подчеркнул он.

Теперь речь идет не только о ликвидации последствий, но и о предотвращении новых нарушений. В городском бюджете предусмотрено 28 млн тенге на установку камер видеонаблюдения на 17 пустырях и объектах, где регулярно скапливается строи­тельный мусор. С их помощью факты незаконного вывоза будут фиксироваться в режиме реального времени, а нарушители привлекаться к ответственности. По мнению властей, именно такой подход позволит формировать дисциплину и экологическую культуру в городе.

Наряду с техническими мерами продолжается и привычная для жителей форма работы – массовые субботники. В Актау в акции, посвященной Всемирному дню чистоты, приняли участие более 500 государственных служащих, которые собрали и вывезли с побережья почти четыре тонны мусора. Всего по области на уборку вышли около 4 тыс. человек – сотрудники госучреждений, предприятий и волонтеры. За день соб­рано 60 тонн отходов. Участники подчеркивают: главное в таких акциях не только количество собранного мусора, но и воспитание бережного отношения к природе.

– Благодаря регулярным субботникам облик нашего города заметно улучшается. Ведь поддержка чистоты в регионе – общая обязанность каждого жителя, – отметил заместитель руководителя управления магистральных нефтепроводов Ерлан Аманжолов.

При этом внимание уделяется и озеленению территорий. В Мунайлинском районе прошел субботник с участием более 450 жителей, где вывезено 50 тонн отходов и высажено 110 саженцев. Подобные мероприятия позволяют объединить санитарную очистку с благоустройством и заботой о зеленых зонах. Всего в регионе с начала года в рамках акции «Таза Қазақстан» высажено 13,4 тыс. деревьев.

Таким образом, Мангистау постепенно переходит от разовых мероприятий к системной экологической политике. Видеонаблюдение, ужесточение контро­ля, привлечение к ответственности землевладельцев и регулярные акции чистоты – все это формирует новую культуру обращения с отходами.

Республиканская программа «Таза Қазақстан» стала для региона не просто чередой субботников, а началом более серьезного движения за экологическое обновление. Чистые побережья Каспия, благоустроенные улицы Актау и новые зеленые зоны Мунайлинского района – результат совместного труда властей и жителей на общее благо.

И студенты, и спасатели...

В Петропавловске Всемирный день чистоты превратился в настоящий праздник: улыбки, живое общение и ощущение, что каждый из участников делает что-то важное. Международная экологическая акция объединила студентов, активистов, спасателей и просто неравнодушных горожан.

Полсотни студентов Kozybaev University вышли на уборку студенчес­кого городка и всего за час собрали 70 кг мусора. Асфальтовые дорожки стали чище, а настроение – светлее.

– Когда сам участвуешь в уборке, уже по-другому относишься к экологии и стараешься беречь природу, – говорит студентка Аяжан Сеиткасим.

Жители Петропавловска очищали центральный парк, улицы и дворы, а в микрорайонах Подгора и Хромзавод высадили первые 750 деревьев из запланированных шести тысяч. Свой вклад внесли и спасатели: они вместе с волонтерами навели порядок на берегу озера Пестрое, убрали пляж и даже обследовали дно водоема.

В итоге акция объединила сотни североказахстанцев разных возрастов. Одни выходили на уборку впервые, для других это уже добрая традиция. Но всех объединяло одно – желание сделать город уютнее и чище. Именно поэтому в воздухе витало ощущение праздника: здесь не просто убирали мусор, а вместе строили культуру заботы о природе.