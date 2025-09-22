Международный музыкальный конкурс «Интервидение», проходивший в Москве, посмотрели 4 млрд зрителей со всего мира, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Скрин с видео

«Уникальное музыкальное шоу с дополненной реальностью, 4 млрд зрителей трансляции по всему миру, 500 волонтеров из пяти стран, 23 страны-участницы и только один победитель», — указано в пресс-релизе пресс-службы мероприятия.

Отмечается, что у зрителей была возможность увидеть не только сами выступления в рамках конкурса, но и закулисную жизнь участников. Центром живого общения стала развернутая на «Live Арене» студия с ведущими. В прямом эфире можно было увидеть интервью с артистами, гостями, членами жюри и послами «Интервидения», а также обсуждение событий за рамками шоу.

Финал «Интервидения» прошел в Москве на «Live Арене».

Победителем конкурса стал певец из Вьетнама Дык Фук. Второе место заняло трио NOMAD из Кыргызстана. Тройку завершает представительница Катара Дана Аль-Мир.

От Казахстана в конкурсе принял участие певец Ернар Садырбаев, выступающий под псевдонимом Amre.