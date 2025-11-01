Основная цель учёта – определить численность, ареал распространения и состояние популяции диких копытных животных парка, передает Kazpravda.kz
30 октября на территории государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» был проведён осенний учёт сибирских горных козлов (Capra sibirica).
Основная цель учёта – определить численность, ареал распространения и состояние популяции диких копытных животных парка, в том числе сибирских горных козлов. Эти данные имеют важное значение для охраны животного мира, сохранения экосистемы и планирования научно-исследовательских работ.
В наблюдениях приняли участие сотрудники национального парка.
По результатам учёта численность сибирских горных козлов остаётся на стабильном уровне.
Это свидетельствует об эффективности природоохранных мероприятий в национальном парке, реализуемых о благоприятных экологических условиях для обитания животных.
Государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель» продолжает проводить направленные регулярный мониторинг на сохранение и восстановление биологического разнообразия региона.