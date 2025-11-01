В нацпарке "Алтын-Эмель" прошёл осенний учёт сибирских горных козлов

Фото: Instagram/katonkaragai.semi

30 октября на территории государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» был проведён осенний учёт сибирских горных козлов (Capra sibirica).

Основная цель учёта – определить численность, ареал распространения и состояние популяции диких копытных животных парка, в том числе сибирских горных козлов. Эти данные имеют важное значение для охраны животного мира, сохранения экосистемы и планирования научно-исследовательских работ.

В наблюдениях приняли участие сотрудники национального парка.

По результатам учёта численность сибирских горных козлов остаётся на стабильном уровне.

Это свидетельствует об эффективности природоохранных мероприятий в национальном парке, реализуемых о благоприятных экологических условиях для обитания животных.

Государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель» продолжает проводить направленные регулярный мониторинг на сохранение и восстановление биологического разнообразия региона.

