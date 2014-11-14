В новой редакции Закона "Об информатизации" предусмотрен "безбумажный" сервис Политика Серик ИБРАЕВ

Казахстанцам не придется приносить бумажные документы в банк для получения финансовых услуг. Достаточно разрешить банку запросить свои персональные данные через портал "электронного правительства". Необходимые для этого нормы прописаны в новом законопроекте "Об информатизации", рассматриваемом в Мажилисе, сообщает Kazpravda.kz.



Пилотный проект будет запущен в нынешнем году, а пока все организационные вопросы прорабатываются совместно с Министерством юстиции.



– Мы проделали огромную работу, чтобы автоматизировать услуги и сделать их получение максимально быстрым и удобным. Следующий шаг в эволюции "электронного правительства" – постепенный отказ от документов. Банки, коммерчес­кие учреждения по-прежнему требуют справки в бумажном виде. Почему бы не передавать информацию напрямую в банк, чтобы гражданину не пришлось распечатывать документы? – говорит председатель Комитета связи, информатизации и информации МИР РК Сакен Сарсенов.



По его словам, новый подход сократит количество бумажных документов, позволит банкам оказывать услуги более оперативно и обеспечит достоверность сведений. В настоящее время данный механизм прорабатывается с несколькими банками второго уровня. Новый механизм будет работать следующим образом. Когда банк должен убедиться в надежности клиента – получить достоверные контактные данные, проверить, есть ли обременения на закладываемую недвижимость и чистоту кредитной истории, уточнить, не числятся ли созаемщики в списке бездействующих, – его информационная система будет обращаться на egov за указанным набором сведений. В этот момент гражданину – пользователю egov придет уведомление о том, что в получении его персональных данных заинтересовано третье лицо.



Уведомления могут приходить в личный кабинет, на e-mail, sms – по выбору пользователя. В соответствии с Законом РК "О персональных данных и их защите" такие сведения можно получить только с согласия самого гражданина. Получив уведомление в личном кабинете, клиент банка может через egov дать согласие на запрос личных данных.



Для реализации "безбумажного сервиса" необходимо, чтобы у банков был доступ к соответствующим информационным базам госорганов. Для этого необходимые нормы прописаны в новой редакции Закона "Об информатизации", который сейчас находится на рассмотрении в Парламенте. Этим документом учтены и вопросы безопасности персональных данных: ни один запрос не сможет пройти бесследно, так как система будет регистрировать получателя данных.

