В текущем году аграрии района засеяли свыше 23 тыс. га различными сортами кукурузы, включая элитные семенные. Уборочная кампания началась во второй половине сентября. Задержка посевной кампании вызвана прохладной весной и поздним таянием снегов в горах.

В первые дни убрано более 700 га, с которых собрано и высушено около 50 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляет 72 центнера с гектара.

Панфиловский район славится производством не только кукурузы, но и других культур, обеспечивающих продовольственную безопас­ность региона. В этом году также собран урожай яровой пшеницы, ячменя, многолетнего сена, картофеля, овощей, бахчевых и фруктов. К зиме заготовлено 398 тыс. тонн люцерны, свыше 19 тыс. тонн сенажа и 18 тыс. тонн силоса.

В районе функционируют 25 специально оборудованных зернотоков. В настоящее время уборочная кампания активно ведется в Атамекенском, Бирликском, Улкеншыганском, Шолакайском и Баскуншынском сельских округах.