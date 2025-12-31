В ожидании чуда

Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Свечи в виде ангелов – один из самых трогательных и символичных элементов рождественского декора. Именно ангелы принесли весть о рождении Христа, поэтому их образы наполняют дом ощущением чуда и божественной защиты.

фото Светланы Артюшиной

В христианской традиции рождественские свечи стали символом самого Христа: они указывают на Свет мира. Свеча озаряет путь человека, делает жизнь более ясной, означает победу света над тьмой. Традиция зажигать свечи на Рождество приносит в дом благодать. Раньше люди оставляли зажженные свечи в окошках. Идущие в темноте за своей звездой путники, глядя на них, не должны были потеряться, сбиться с пути, даже если звезда на время скрылась в тумане.

Катехизатор Воскресенского собора Семея Виталий Явкин не только проводит интересные экскурсии по музею, расположенному при храме, но и в свободное время изготавливает свечи в виде фигурок ангелов. Красные, зеленые, желтые – сложившие ручки в молитве, с венками на голове, они притягивают взгляд.

– Сгорающая свеча олицетворяет свет веры, а фигурка ангела – мир, чистоту и надежду. Это не просто предмет интерьера, а настоящий талисман для семьи, – рассказывает Виталий Явкин. – Зажигать свечи можно не только по великим праздникам. Если в семье у кого-то день рождения, то тоже обязательно зажгите свечу. Мягкое пламя, освещающее крылья и лик ангела, соз­дает в комнате живые тени и особенную, торжественную обстановку. Бывает, что такие свечи годами простаи­вают в домах, но не нужно их беречь. Какая бы красивая свеча ни была – ее обязательно нужно зажечь.

Посетители музея обязательно приоб­ретают свечи, причем фиксированной цены на них нет.

– Сколько заплатят, столько заплатят. Если у человека нет денег, то он может взять ее с собой просто так, – говорит священнослужитель.

А все вырученные деньги идут на нужды музея или на приобретение материа­ла для изготовления новых ангелочков.

Разместить такую свечу нужно в центре стола. Когда наступит рождественский вечер, зажгите ее, чтобы наполнить дом теплом и светом, которые, согласно преданию, озарили мир много веков назад.

