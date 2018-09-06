В парке Астаны "приняли роды" и "спасли" человека от менингита

В столичном парке "Жеруйык" прошли III республиканские соревнования бригад скорой медицинской помощи, в ходе которых врачи "принимали роды", "спасали" женщину с менингитом и оказывали помощь при травмах. На соревнованиях побывал корреспондент Kazpravda.kz.
В состязании участвовали команды из всех регионов Казахстана, а также команда из Литвы. Все фельдшеры соревновались в спасении жизней, тем самым повышая свой уровень знаний.
Как отметила старший модератор третьих республиканских соревнований Мадина Абдрахманова, победа – это не самое главное, важнее – набраться опыта и совершенствоваться.
"Начальнику позвонил друг из Алматы, сказал, что будут проводиться соревнования, так мы и оказались здесь. Думаю, мы не должны быть ни в самом низу, ни в самом верху этих соревнований. Во всех странах есть свои особенности, отличия, как в России, Украине, так и в Казахстане. Мы побольше в Европе, и может делаем все побыстрее. У нас с пистолетами не ездят, мы люди спокойные. Наши все машины оборудованы так, чтобы помочь людям. Доезжать мы должны за восемь минут. Почти всегда выполняем эту норму, но мешают именно машины. У нас то же самое, что и здесь, сигнал синий и есть звук, но у нас лучше пропускают машины скорой помощи, чем у вас, в Казахстане. Я видел, как стояла "неотложка", ее не пропускали, это странно (...) У нас дается 25 минут на то, чтобы доехать до вызова в любую точку, у нас так расположены станции скорой помощи, поэтому успевают", - поделился фельдшер из Литвы Ритиш Маласаускас.
За соревнованиями наблюдали специалисты из Китая и Израиля. Глава регионального отдела компании Persys Medical Эдуард Вершиловский рассказал, что парамедики в Израиле ездят не только на машинах, но и на мотоциклах, и на этом отличия не заканчиваются.
"Особенностей в работе скорой помощи у нас, в Израиле, очень много. Это – национальная служба, она основана на двух видах автомобилей – на обычных и реанимационных, плюс вся страна покрыта реагирующими первыми парамедиками на мотоциклах. Поэтому время прибытия к больному сокращается до семи минут. Время прибытия считается с того момента, когда первый медик трогает больного. Для нас не имеет значения – приехала машина или мотоциклист. Он оборудован так же, как и машина реанимации, везет за собой сумку, и сам мотоцикл оборудован двумя сумками с дефибриллятором и реанимацией. Медик на мотоцикле дает первый ответ на жизнеугрожающую проблему. Машина в любом случае приезжает, просто стараемся сократить время прибытия", – сказал специалист.
Кроме этого, помощь пострадавшему может оказать любой прохожий на улице.
"У нас по городу рассредоточены сумки первой помощи в публичных местах, например, в телефонной будке может висеть дефибриллятор или сумка с медсредствами для остановки кровотечения. Диспетчеры скорой помощи знают, где находятся эти сумки. Они могут направить звонящего к ближайшей сумке, чтобы он взял и оказал первую помощь до прибытия скорой. Мы очень полагаемся на граждан в оказании первой помощи, потому что это значительно повышает выживаемость. Это очень долгая эволюция, так как трудно поменять настроение публики, не все хотят оказывать помощь. Ситуация в стране сложилась так, что люди сами замотивированы оказывать помощь, и работа в этом направлении прошлых двух лет только сейчас дает результаты", – сказал Эдуард Вершиловский.
По словам специалиста, диспетчеры по телефону могут провести подробный инструктаж человека, как оказать первую помощь.
"Дефибрилляторы полуавтоматические, работают сами, поэтому все, что должен сделать человек, – это просто открыть его и наклеить на грудь пострадавшего, и с этого момента аппарат будет работать сам. Даже в Казахстане они есть, и их много, просто нужно принять это решение", – добавил он, отметив, что в нашей стране также можно использовать эту методику.
Очень удивило и то, что парамедики Израиля имеют право носить оружие, но применять его можно только в исключительных случаях.
"Парамедики могут носить оружие, но границы пользования им очень ограничены. Мы вправе использовать его только в целях самозащиты – в тех случаях, когда наша жизнь в опасности или на нас направлено оружие. Мы не имеем права использовать его в бытовых конфликтах, когда семья, к которой приехали на вызов, конфликтует с нами, это случается часто, но мы не должны в таких случаях использовать оружие. Также мы не имеем права использовать средства самозащиты, такие как газ или травматическое оружие. Да, у нас есть личное оружие для единичных случаев, например, когда может создаться реальная опасность, при терроризме, а иначе, в других случаях, нам будет трудно доказать, что мы были правы, если это был не террорист", – заключил Эдуард Вершиловский.
Но вернемся в Казахстан. По всей территории парка были установлены станции, где находились "больные", их роль исполняли студенты медицинских вузов Астаны. Задания фельдшеры должны были выполнить за 15 минут.
Прибыв на "станцию", бригада начинает работать по условиям задачи. Все как в реальной жизни, только за работой медиков следят независимые эксперты, которые оценивают их работу по балльной системе. Три экзаменатора дают свои оценки. На каждой "станции" есть свой максимальный балл. Оцениваются скорость, работа в команде, правильный алгоритм оказания медицинской помощи. Как рассказали оценщики, в каждой команде есть ошибки, кто-то обязательно что-то забудет или сделает не так. Но в целом, работу все выполняют хорошо. Результаты покажут, кто стал лучшим.
Несмотря на непогоду, медики работали слаженно, ветер и холод им не помеха, главное – спасти жизнь условно больному человеку. А актеры-студенты с радостью исполняли свои роли, ведь в будущем им тоже придется работать в бригадах скорой помощи.
"Мы - студенты третьего курса астанинского городского медколледжа, но сегодня исполняем роли больных. Я – беременная женщина, и у меня есть "муж", по сценарию проходят роды, и скорая помощь должна все организовать, принять роды дома и успокоить женщину и мужа. Роль не сложная, нужно просто кричать и тужиться. В будущем в работе мы будем сталкиваться с такими случаями, и для нас это приобретение опыта", – сказала Алмажай Надирова.
Конечно, на самом деле девушка не беременна, ее живот – бутафория, а "ребенка" извлекали из специальной тренировочной куклы. К слову, родилась "девочка".
Первое место на соревнованиях заняла сборная Кокшетау, второе – Тараз, на третьей позиции оказалась сборная Астаны. Лучшая бригада скорой помощи получила в подарок телевизоры, за второе место был вручен музыкальный центр, а столичная бригада получила в подарок бесплатное обучение в учебно-клиническом центре.