В Павлодаре начнут собирать дроны

Инвестиции
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Казахстанский предприниматель подписал соглашение о создании совместного предприятия с южнокорейской компанией Preneu, чьи беспилотники экспортируются в страны Юго-Восточной Азии и Африки.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации генерального директора ТОО «United Machinery Resources» Ержана Ауезова, инвестиции в проект на первом этапе оцениваются в 1,5 млн долларов, а в течение пяти лет будут увеличены в 10 раз. Управляющим партнером выступает казахстанская сторона, доля которой составляет 70%.

Производство разместится в Павлодаре, где компания владеет земельным участком и комплексом зданий. Сейчас идет закуп оборудования и формирование инженерно-технической команды. Запуск объекта намечен на январь 2026 года. В местном Колледже информационных технологий будут готовить кадры – здесь уже получили лицензию на обучение операторов беспилотных летательных аппаратов, причем специалистов будут готовить не просто управлять БПЛА, но и дадут им навыки сборки, ремонта, обслуживания и программирования.

На первом этапе проект предполагает выпуск сложных моделей дронов для контроля критической инфраструктуры, поиска и спасения людей, мониторинга природных ресурсов и экологических показателей. Дальность полета БПЛА составит порядка 50–100 км, они будут обладать возможностями картографии.

#Павлодар #производство #инвестиции #дроны #Preneu

