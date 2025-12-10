Фото: ДП СКО

Полицейские Петропавловска раскрыли дерзкое двойное преступление — кражу ювелирных изделий и умышленный поджог, замаскированный под несчастный случай, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Ранним утром, около 05:00, в торговом доме «Галактика» вспыхнул пожар. На первый взгляд, причиной возгорания стало короткое замыкание. Но опытные сотрудники криминальной полиции насторожились: сильнее всего огонь задел именно ювелирную мастерскую.

Оперуполномоченные изучили сьемки камер видеонаблюдения вокруг здания и обратили внимание на мужчину, который незадолго до пожара что-то спрятал в торговой палатке неподалеку. Проверка принесла результат, в палатке был найден сверток с золотыми изделиями стоимостью свыше одного миллиона тенге. Так полицейские выяснили, что пожар был попыткой скрыть следы кражи.

Видеозаписи помогли установить и свидетелей, которые в тот ранний час оказались поблизости. По версии оперативников, именно из-за них злоумышленник не вернулся за добычей. Вскоре в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 32-летнего ранее судимого жителя Петропавловска.

С начала года в Северо-Казахстанской области благодаря камерам видеонаблюдения раскрыто около 800 правонарушений, из них 208 — кражи, отметила пресс-служба ДП СКО.