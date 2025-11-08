Для сохранения природной популяции рыбных запасов в области ежегодно после сбора урожая риса на полях, их оросительных и сбросных каналах организуется специальная работа по спасению мальков, передает Kazpravda.kz

Фото областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования

Как сообщили в областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, в текущем году к спасению мальков приступили еще в августе. Для предотвращения массовой гибели рыбы в регионе были созданы рабочие группы из числа представителей государственных учреждений по охране лесов и животного мира, акиматов городов и районов.

Осенью прошлого года в ходе акции «Спасение мальков» с рисовых полей было извлечено около 8 миллионов сеголеток, которые были выпущены в реку Сырдарью и различные водоемы области.

– В этом году с территорий рисовых угодий спасено свыше 11 миллионов штук молоди рыбы, в полевых мероприятиях было задействовано 662 человека с использованием 171 единицы спецтехники, – поделился глава управления Галымжан Еркебай. – В акциях также участвовали представители крестьянских хозяйств, собственники озер и водоемов, которые заинтересованы в разведении рыбы в прудовых хозяйств и рыбных фермах. Для них это стало прекрасной возможностью для бесплатного зарыбления водоемов.

В управлении отметили, рисовые чеки и коллекторные каналы остаются быть идеальной средой для размножения разных видов рыбы. Среди спасенной молоди – сеголетки сазана, карася, белого амура, толстолобика, усача, леща, плотвы, воблы, а также хищных видов рыбы - окуня, щуки, змееголова. За четыре месяца оросительно-вегетационного периода риса мальки набирают вес до 100 граммов и выше.