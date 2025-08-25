На Западном Алтае спасатели нашли трех человек, отправившихся в тайгу на «тихую охоту», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как рассказали в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, на экстренный номер обратился взволнованный родственник, сообщивший, что две женщины и несовершеннолетняя девочка ушли в тайгу за грибами и к месту встречи не вернулись. Старшей 62 года, ее спутнице 41 год, ребенку 9 лет.

«Сразу была организована спасательная группа из сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям и полицейских. Задействовали пешие группы, автотранспорт и беспилотный летательный аппарат», - рассказали в департаменте.

Потерявшихся охотниц за грибами нашли на участке Березовая грива. По словам чеэсников, женщины были напуганы, но, к счастью, находились в удовлетворительном состоянии. Их здоровью ничто не угрожало. Путешественниц передали родственникам.

Как напомнили в ДЧС, заблудиться в тайге могут даже опытные туристы. Риск потерять ориентировку повышается в вечернее время. В таких условиях важно сохранять самообладание, расположиться на открытой местности, зажечь костер, чтобы дать сигнал спасателям.

На Западном Алтае август – это разгар «тихой охоты», когда в тайгу устремляются за сбором дикой смородины, черники, урожаем груздей, лисичек, кедрового ореха, живицы и другими дарами природы.