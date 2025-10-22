В России предложили ввести в УК статью за вовлечение детей в азартные игры

Россия
185
Айман Аманжолова
корреспондент

В Госдуме разработали законопроект об уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры и рекламу казино, сообщила председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Документ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы и увеличение штрафов для физических и юридических лиц, в том числе за допуск детей в игорные заведения.

Законопроект предлагает дополнить ст. 151 Уголовного кодекса новым составом — вовлечение несовершеннолетних в азартные игры, а также ввести ст. 171.2.1, устанавливающую уголовную ответственность за незаконную рекламу азартных игр, особенно ориентированную на детей.

Законопроект уже направлен для экспертизы в правительство.

В настоящее время ст. 151 предусматривает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, но только за систематическое употребление алкоголя, одурманивающих веществ, бродяжничество или попрошайничество. Азартные игры в этот перечень не входят.

Статья 171.2 устанавливает уголовную ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр, но не затрагивает вопрос вовлечения несовершеннолетних.

Существует лишь административная ответственность по ст. 14.1.1 КоАП за нахождение лиц, не достигших 18 лет, в игорном заведении или привлечение их к работе в таких заведениях.

 

 

#дети #Россия #азарт #УК

Популярное

Все
Адал азамат – опора государства
Подвиг Алии бессмертен
Первое в Казахстане поле FIFA Arena появилось в Кокшетау
На востоке завершился дорожный мегапроект
Партнерство между братскими странами
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Тренировочный процесс на Иссык-Куле
Пограничники провели открытый урок
Еще одна СВА открылась в регионе
В журналистику – с футбольного поля
Федерация профсоюзов РК сделала заявление по ратификации конвенции о МЗП
Чемпионки приняли присягу
«Номад» увеличивает отрыв
Аксакал казахского музыковедения
Внедрение биометрии в школьных столовых удобно и эффективно
В приоритете безопасность – информационная и пожарная
Город растет и становится краше
Сотни горожан вышли на забег в поддержку женщин с раком груди
Братство, доверие, дружба
Развитие системы образования в Казахстане: достижения и перспективы
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Французская награда вручена Диане Ашимовой
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
Благодаря передовым технологиям и господдержке
В Национальном музее стартовала международная выставка
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости

Читайте также

Второй казахстанско-российский медиафорум состоялся в Алматы
В России предложили поэтапно заменить праворульные автомоби…
В Москве объявлен победитель «Интервидения»
Ратифицированы изменения в соглашение с Россией по «Байтере…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]