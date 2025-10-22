В Госдуме разработали законопроект об уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры и рекламу казино, сообщила председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Документ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы и увеличение штрафов для физических и юридических лиц, в том числе за допуск детей в игорные заведения.

Законопроект предлагает дополнить ст. 151 Уголовного кодекса новым составом — вовлечение несовершеннолетних в азартные игры, а также ввести ст. 171.2.1, устанавливающую уголовную ответственность за незаконную рекламу азартных игр, особенно ориентированную на детей.

Законопроект уже направлен для экспертизы в правительство.

В настоящее время ст. 151 предусматривает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, но только за систематическое употребление алкоголя, одурманивающих веществ, бродяжничество или попрошайничество. Азартные игры в этот перечень не входят.

Статья 171.2 устанавливает уголовную ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр, но не затрагивает вопрос вовлечения несовершеннолетних.

Существует лишь административная ответственность по ст. 14.1.1 КоАП за нахождение лиц, не достигших 18 лет, в игорном заведении или привлечение их к работе в таких заведениях.