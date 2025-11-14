Истребитель Су-30 (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

В Прионежском районе Карелии разбился военный самолет, сообщил губернатор Артур Парфенчиков. В Минобороны рассказали, что упал истребитель Су-30, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

«Получил информацию о падении военного самолета в Прионежском районе. Направил экстренные службы Карелии к месту предполагаемого крушения», — написал губернатор в Telegram-канале.

В военном ведомстве сообщили, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта, он упал в безлюдном районе, экипаж погиб.

Прионежский район расположен на юге Карелии.

Су-30 — двухместный многоцелевой истребитель. Самолет предназначен для выполнения различных боевых задач, включая воздушные бои, атаки на наземные цели и морскую разведку.