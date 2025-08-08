В Шымкенте презентовали мобильную лабораторию по выявлению утечек газа

Венера Баталова
корреспондент

Акиму города Габиту Сыздыкбекову презентовали передовую мобильную лабораторию ДЛС-АВТО («Пергам»), предназначенную для дистанционного выявления утечек природного газа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города Шымкент

Фото: акимат города Шымкент

Это инновационное оборудование позволяет обследовать протяжённые участки городской инфраструктуры без необходимости вскрытия грунта или доступа к подземным коммуникациям.

Система оснащена высокочувствительными лазерными детекторами, способными фиксировать даже незначительные утечки метана на расстоянии до 60 метров, включая труднодоступные и скрытые зоны. Такие технологии значительно снижают риски аварийных ситуаций и способствуют повышению общей надежности газовых сетей.

"В ходе презентации аким лично ознакомился с принципом действия и техническими характеристиками установки, отметив важность внедрения современных решений в систему контроля за состоянием коммунальной инфраструктуры.

Стоит отметить, акимат города Шымкент один из первых в республике, кто приобрёл и внедрил инновационную систему дистанционного выявления утечек газа. Использование мобильной лаборатории ДЛС-АВТО станет значимым шагом в обеспечении безопасности и устойчивом развитии инженерных сетей мегаполиса", - говорится в сообщении.

 

