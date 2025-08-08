Акиму города Габиту Сыздыкбекову презентовали передовую мобильную лабораторию ДЛС-АВТО («Пергам»), предназначенную для дистанционного выявления утечек природного газа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города Шымкент
Это инновационное оборудование позволяет обследовать протяжённые участки городской инфраструктуры без необходимости вскрытия грунта или доступа к подземным коммуникациям.
Система оснащена высокочувствительными лазерными детекторами, способными фиксировать даже незначительные утечки метана на расстоянии до 60 метров, включая труднодоступные и скрытые зоны. Такие технологии значительно снижают риски аварийных ситуаций и способствуют повышению общей надежности газовых сетей.
"В ходе презентации аким лично ознакомился с принципом действия и техническими характеристиками установки, отметив важность внедрения современных решений в систему контроля за состоянием коммунальной инфраструктуры.
Стоит отметить, акимат города Шымкент один из первых в республике, кто приобрёл и внедрил инновационную систему дистанционного выявления утечек газа. Использование мобильной лаборатории ДЛС-АВТО станет значимым шагом в обеспечении безопасности и устойчивом развитии инженерных сетей мегаполиса", - говорится в сообщении.