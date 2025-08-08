Акиму города Габиту Сыздыкбекову презентовали передовую мобильную лабораторию ДЛС-АВТО («Пергам»), предназначенную для дистанционного выявления утечек природного газа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города Шымкент

Фото: акимат города Шымкент

Это инновационное оборудование позволяет обследовать протяжённые участки городской инфраструктуры без необходимости вскрытия грунта или доступа к подземным коммуникациям.

Система оснащена высокочувствительными лазерными детекторами, способными фиксировать даже незначительные утечки метана на расстоянии до 60 метров, включая труднодоступные и скрытые зоны. Такие технологии значительно снижают риски аварийных ситуаций и способствуют повышению общей надежности газовых сетей.