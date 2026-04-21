В СКО расследуют кражу денег, выделенных на строительство путепровода

Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство автодорожного путепровода в городе Петропавловск, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

В августе 2023 года между КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска» и ТОО «БУКА» заключен договор о строительстве автодорожного путепровода на общую сумму 5,4 млрд. тенге.

"В ходе исполнения договора подрядной организацией допускалось систематическое отставание от графика производства работ. По версии следствия, директор подрядной организации, вступив в сговор с должностными лицами заказчика, организовал оформление и подписание актов, содержащих недостоверные сведения о фактически выполненных объемах работ. На основании указанных документов в адрес подрядной организации необоснованно перечислялись денежные средства из бюджета. В результате противоправных действий государству причинён ущерб на сумму более 2 млрд тенге", - говорится в сообщении.

С санкции суда наложен арест на 24 единицы транспортных средств и спецтехники стоимостью более 270 млн тенге. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.