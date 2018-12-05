В Skype появится важная функция

Фото с сайта greatchat.ru
Мессенджер Skype и программа для создания презентаций PowerPoint получат поддержку автоматических субтитров. Их созданием займется единая AI-система. Функции должны облегчить пользование приложениями для слабослышащих или глухих людей, сообщает Segodnya.ua
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В случае PowerPoint, они также позволят выводить перевод содержимого. Пользователи смогут настроить стиль субтитров, чтобы они соответствовали внешнему виду презентации.
Сама Microsoft уже использовала систему на собственных ивентах в течение последних лет. Для пользователей Office 365 автоматические субтитры заработают с конца января. Они будут доступны на Windows, Mac и в веб-версии программы.
В Skype для добавления субтитров потребуется нажать на иконку "+" во время звонка. Они будут автоматически прокручиваться по ходу разговора, но пользователи смогут вывести их в боковое окно. Функцию анонсировали для Skype 8 и выше на Android, iOS, Linux, Mac, Windows, а также в приложении Skype для Windows 10. Сроки окончательного релиза для всех пользователей не раскрываются.
Также, в Microsoft заявили о намерении добавить к автоматическим субтитрам перевод на 20 языков. Эта возможность должна появиться в "ближайшие недели".