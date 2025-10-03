Фото: А. Аманжолова

Уровень запасов воды в водохранилищах, снабжающих самый густонаселенный город Турции Стамбул, к пятнице опустился ниже 28%, этого объема хватит еще на 75 дней, если не будет осадков.

Управление водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ) сообщило в пятницу, что снабжающие город водохранилища заполнены на 27,8% (241,3 миллиона кубометров из 868 миллионов). Это худший показатель за последние 10 лет, за исключением 2023 года, когда к той же дате водохранилища были заполнены лишь на 16%.

С апреля запасы в водохранилищах неуклонно снижались с отметки в 80%. Из десяти снабжающих город водохранилищ сейчас лишь одно заполнено более чем на 25%, четыре из них заполнены менее чем на 2%.

Город с населением более 16 миллионов человек ежедневно потребляет порядка 3,18 миллиона кубометров воды, утверждает управление, призывая граждан экономить воду.

Синоптики мэрии Стамбула прогнозируют ливни в мегаполисе на следующей неделе.

В 2023 году власти Стамбула приостановили подачу воды для орошения садов и частных парков в городе на фоне продолжающейся засухи.