Сегодня в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоялась пресс-конференция на тему «19 октября – День спасателя!».  Спикером выступил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майор Кеген Турсынбаев, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Также на пресс-конференции присутствовалили спасатель, пожарный, водолаз, кинолог, медик Центра медицины катастроф и пилот АО «Казавиаспас» МЧС.

Как сообщил Кеген Турсынбаев, в этом году МЧС отмечает 30-летие со дня образования службы спасателей - структуры, ставшей символом мужества, самоотверженности и высокого профессионализма.

За три десятилетия служба прошла большой и достойный путь. Несмотря на реформы и испытания, спасатели всегда оставались на передовой - там, где решается судьба людей. За этот период помощь оказана почти миллиону пострадавших, ликвидировано более полумиллиона чрезвычайных ситуаций. Проведены ликвидация крупных и масштабных чрезвычайных ситуаций, а именно лесных пожаров в Костанае и области Абай, техногенных аварий на угольных шахтах, крупномасштабных паводков, спасение граждан при авиакатастрофе Азербайджанского самолета.

Подразделениями МЧС принято участие в международных учениях, гуманитарных и аварийно-спасательных операциях. К примеру, по ликвидации пожара, землетрясений и селей в Турции, Афганистане, Кыргызстане. Зарубежным странам оказана гуманитарная помощь 49 раз.

Сегодня МЧС представляет собой современную многопрофильную структуру, объединяющую пожарные и спасательные подразделения, военнослужащих, медиков, авиацию и морскую службу, центры обучения, научные институты, а также кузницу кадров – Академия гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Значительно модернизированы органы управления и оперативные службы, обновлены алгоритмы взаимодействия на всех уровнях. Это позволило эффективнее действовать и минимизировать последствия стихийных бедствий. Так, в этом году число подтопленных населенных пунктов сократилось на 95%.

Большое внимание уделяется цифровизации и прогнозированию рисков. Активно внедряются геоинформационные и спутниковые системы, используется искусственный интеллект для анализа природных угроз, разрабатываются цифровые карты опасных зон. Созданы центры ситуационного анализа и автоматизированные системы управления силами гражданской защиты. Завершается цифровая трансформация системы оповещения: вместо устаревших решений внедрены современные платформы.

В регионах выстроена вертикаль управления, осуществлен переход от фрагментарной структуры к Единому принципу управления. В рамках реформы проведена консолидация территориальных подразделений и подведомственных учреждений, что позволило централизовать ресурсы и упростить координацию деятельности на местах. Эти шаги направлены на повышение мобильности, оперативности реагирования и усиления управленческой вертикали в сфере гражданской защиты.

Поэтапно создаются универсальные спасательные комплексы, объединяющие пожарных, спасателей и медиков. Эти подразделения уже функционируют в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Жамбылской  областях, которые показывают свою эффективность в оказании всесторонней помощи. В городах Шымкент и Актобе созданы авиаотряды для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. В перспективе такие подразделения появятся во всех регионах. Это – шаг к тому, чтобы помощь приходила не только вовремя, но и повсюду.

В сельских округах реализуется ведомственная программа «Ауыл құтқарушылары». Так, открыто 82 новых пунктов пожаротушения, которые защищают тысячи жителей малых сел. Добровольцам оказывается техническая поддержка и передаются средства связи.

Основным резервом в ликвидации чрезвычайных ситуаций являются воинские части гражданской обороны МЧС. Для повышения мобильности и оперативности сформированы спасательные батальоны в Алматы, Уральске, Усть-Каменогорске и Костанае.

Особое внимание уделяется развитию системы мониторинга природных угроз, в том числе лавинных и селевых процессов. В горах Алатау установлены современные гидро- и сейсмопосты. Параллельно совершенствуется Научная база сейсмологии, модернизируется оборудование, подписан меморандум о создании Казахстанско-Китайского центра сейсмологии.

В г. Алматы создана Южная база «Алатау» для приема и размещения пострадавших при землетрясениях и координации спасательных операций.

 По поручению Главы государства и поддержке Правительства, за последние два года материально-техническая база МЧС значительно укрепилась. Впервые приобретены самолеты и другие воздушные суда, свыше 800 единиц техники и более 20-ти тысяч единиц оборудования и снаряжения. Построено 25 пожарных депо и спасательных станций.

С прошлого года строительство объектов ведется по единому принципу — быстро, экономично и качественно. За 3,5 месяца завершено возведение комплексов в Астане, Атырау и Семее. В рамках реализации концепции «Таза Қазақстан» продолжается масштабная реновация всех городских и районных подразделений с озеленением территорий. Введено новое форменное обмундирование пожарных и спасателей, соответствующее современным стандартам эргономики и защиты.

МЧС придает большое значение формированию культуры безопасности населения. Каждый человек должен обладать знаниями и навыками действий в экстренных ситуациях. Это основа личной и общественной безопасности. Поэтому ежегодно проводится более 80-ти тысяч учений и тренировок по всей стране с участием населения и организаций. Внедряются новые форматы учений. Проведены пожарно-тактические тренировки с применением вертолетной техники.

В этом году впервые морским отрядом организованы республиканские учения на Каспийском море по ликвидации последствий разлива нефти. Это подразделение играет ключевую роль в обеспечении безопасности на акваториях страны.

Особое место занимает надзор за промышленной безопасностью. По поручению Президента проведена масштабная ревизия угольных предприятий, выявлено более 2-х тысяч нарушений, приостановлена работа свыше 60-ти объектов. С 2026 года вступит в силу новая система контроля за промышленной безопасностью (все опасные производственные объекты подлежат проверкам с уведомлением за один рабочий день).

С учетом современных рисков введены новые механизмы в формировании эффективного государственного материального резерва. Учет и пополнение направлены на потребности регионов и быструю поддержку населения при любых ситуациях. В этом году внесены существенные изменения в профильный Закон «О гражданской защите». Усилены требования промышленной, пожарной, сейсмической безопасности и отдельные строительные нормы. Внедряется механизм страхования от пожаров.

По поручению Президента, в рамках Закона установлены жилищные выплаты, подъемные пособия сотрудникам и членам их семей, доплаты при выполнении задач в условиях чрезвычайных ситуаций, а также санаторно-курортное лечение. Также за последние два года значительно повышены оклады сотрудников.

В рамках инициативы «Здоровая нация – сильный Казахстан» действует спортивный клуб «BATYR TEAM»объединяющий спасателей и молодое поколение. Этот клуб развивает у молодежи выносливость, дисциплину и чувство патриотизма. На днях в честь юбилея службы успешно проведен Чемпионат мира по рукопашному бою.  На международной арене также имеются отдельные достижения в пожарно-спасательном спорте.

МЧС выполняет поставленные Главой государства задачи и готово оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации. Ежедневно 30 тысяч сотрудников, пожарные, спасатели, медики, кинологи, водолазы, военнослужащие, летчики, ученые, инспектора пожарной и промышленной безопасности, сейсмологи – стоят на страже безопасности наших граждан.

