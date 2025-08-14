В Уральске 200 специалистов прошли обучение на базе креативного хаба «ÓzgeEpic»

Общество
142
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Открытие в Уральске креативного хаба «ÓzgeEpic» в апреле – в числе ключевых инициатив, реализованных в регионе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Современное творческое пространство создано специально для тех, кто хочет расти в сфере дизайна, анимации и медиа. Хаб объединил кино- и концертный залы, коворкинг и разнообразные студии, в то числе и первую в регионе профессиональную анимационную студию. Уже обучены 200 специалистов, включая 10 аниматоров, сообщает Kazpravda.kz

В перечне важных реализуемых социальных проектов – «медицинский поезд «Саламатты Қазақстан». С 27 июня по 10 июля он сделал остановки на 8 станциях: Шынгырлау, Амангельды, Семиглавый Мар, Таскала, Переметное, Белес, Жайык, Алгабас, где 7 087 сельских жителей региона получили бесплатную помощь от врачей, 375 граждан обратились за правовой помощью к юристу и медиатору.

Для поддержки особенных детей в областном центре действует реабилитационный центр и центр раннего вмешательства «Қамқорлық», оказывающие комплексную помощь более 700 детям ежегодно. В целях развития массового спорта в мае в Уральске прошел международный турнир по каратэ «Akzhaiyk Open WKF». Почти 1 000 спортсменов приняли участие в состязаниях, прошедших на высоком уровне. До конца года запланировано открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жанаомир Теректинского района. Новый ФОК площадью 1 600 кв м будет рассчитан на 400 детей.

В целом с 2020 года в ЗКО реализовано 16 социальных проектов на общую сумму 1,5 млрд тенге.

 

#регионы #соцпроекты

