Зона коллективной ответственности

Морской бассейн, историчес­ки определяющий развитие Мангистауской области, сегодня стремительно меняется, и эти изменения серьезно влияют на энергетику, промышленность, водоснабжение и экологию. Редакция «Казахстанской правды» обратилась в Министерство экологии и природных ресурсов, региональные органы управления, чтобы на основе их комментариев составить комплексную картину происходящего.

В Министерстве экологии и минеральных ресурсов подчеркивают, что прежний подход, когда проблема снижения уровня Каспия рассматривалась в пределах национальной компетенции, уже не соответствует масштабу вызовов. Каспийское море объединяет пять государств, и любые его изменения затрагивают транзитные марш­руты, рыболовство, нефтегазовые операции и развитие приб­режных территорий. Поэтому Казахстан в последние два года настойчиво выступает за укреп­ление международного научного сотрудничества и совместного мониторинга.

По данным ведомства, обмеление официально не признается чрезвычайной экологической ситуацией, поскольку юридические критерии требуют наличия техногенных причин либо природной катастрофы. Тем не менее, как пояснили в министерстве, наблюдаемые процессы уже рассматриваются как «критически значимое изменение водного режима, требующее международного научного подтверждения и совместного подхода к прогнозированию».

На площадках Шанхайской организации сотрудничества и Каспийского экономического форума Казахстан выступил инициатором расширения научных контактов, включая предложение создать Центр изучения водных проблем ШОС на территории нашей республики.

Принятая в 2025 году Декларация министров прикаспийских государств о совместных действиях фиксирует начало более системной работы. В 2026-м воп­рос обмеления Каспия будет вынесен на региональный экологический саммит, где, по словам представителей министерства, планируется обсудить параметры межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов, над которой уже ведется подготовительная работа.

Важным элементом национальной водоохранной стратегии должно стать создание Института изучения Каспия, который Правительство РК учредило в начале 2024 года. В Актау было выделено здание под это учреждение. В настоящее время продолжается его комплектация оборудованием, формируется штат. Однако, как подтверждают в управлении природных ресурсов области, полноценный запуск научной деятельности все еще находится на стадии подготовки.

Специалисты подчеркивают, что от института ожидают систематизации наблюдений, формирования собственных прогнозов и выработки научно обоснованных рекомендаций по эксплуатации прибрежной инфраструктуры в условиях снижения уровня Каспия.

Создание такого института особенно важно, учитывая, что долгосрочные прогнозы показывают: тенденция снижения уровня моря может продлиться несколько десятилетий. Это потребует не эпизодического реагирования, а формирования структурированной научно-технической базы.

Обмеление – вопрос не абстрактный

Инфраструктура водоснабжения и энергетики Мангистау уже испытывает прямое воздействие от снижения уровня моря. В Актау обмеление негативно влияет на работу каналов забора морской воды для ТЭЦ на предприятии ТОО «МАЭК», которое обеспечивает областной центр питьевой водой, отоплением и электроэнергией. В управлении водных ресурсов отмечают: снижение уровня Каспия привело к необходимости регулярного углубления каналов и расчистки сложных участков.

Это дорого и технически непросто, однако без подобных мер невозможно обеспечить стабильную деятельность энергокомплекса и получение пресной питьевой воды. За последние два года МАЭК провел масштабные работы по углублению, однако продолжающееся падение уровня моря требует их продолжения и расширения.

Региональные власти подтверж­дают, что претворяются в жизнь новые решения, включая удлинение каналов на угрожающих отрезках и закуп карьерной техники, способной прорубать скальные породы. На фоне ухудшающегося состояния морских источников воды Мангистау наращивает мощности опреснения. В акимате подчеркивают: за счет новых установок объемы подачи питьевой воды в Актау увеличились почти наполовину.

В ближайшие годы регион рассчитывает на реализацию крупных проектов, включая существенное расширение Каспийского опреснительного завода и запуск дополнительных мощностей МАЭК. Эти решения называют вынужденными, поскольку природные колебания уровня Каспия создают риски для существующей водной инфраструктуры.

В условиях неопределенности регион делает ставку на подземные воды Актюбинской области. Проект «Кокжиде», по оценкам специалистов, способен обеспечить живительной влагой более миллиона человек в западных регионах республики. Это один из крупнейших водных резервуаров Казахстана, и его разработка рассматривается как альтернатива морским источникам в долгосрочной перспективе.

Президент Касым-Жомарт Токаев назвал проект «стратегическим элементом национальной безопасности». В области подтверж­дают, что работы по изу­чению и подготовке трассы водопровода ведутся в сотрудничестве с профильными организациями.

Параллельно продолжается реконструкция существующих магистральных линий, включая один из ключевых участков водопровода Куйылыс – Меловое, который соединяет подземные источники с Каспийским опрес­нительным заводом.

Выбор в пользу «Кокжиде» объясняется не только объемом запасов, но и качеством воды, которая требует минимальной обработки. Это снижает ее стои­мость и риски, что становится важным фактором на фоне растущей нагрузки на региональные гидроресурсы.

Скрытая уязвимость

Впрочем, даже при наличии новых источников и современных опреснительных станций проблемы с водоснабжением могут и не исчезнуть. По данным органов местного управления, изношенность инфраструктуры водоснабжения и канализации остается критической. В отдельных микрорайонах Актау она достигает значений, при которых аварийность становится системной.

В последние два года начата масштабная реконструкция городских сетей, и значительная часть работ уже завершена. В акимате уверены, что модернизация позволит снизить потери воды и уменьшить нагрузку на новые источники. Тем не менее полное обновление сетей потребует длительного времени и значительных инвестиций, поскольку проблема не решалась десятилетиями.

Что касается Каспия, то многолетние данные показывают: уровень моря с начала XX века неоднократно менялся, но современное падение отличается устойчивостью и отсутствием признаков скорого восстановления. По оценкам ученых, к середине XXI века уровень моря может снизиться еще на четыре-пять метров.

Региональные власти признают, что единый план действий на случай достижения критичес­ких отметок уровня воды пока не утвержден. Однако подчеркивают: осуществляемые проекты фактически формируют такой фундамент.

Модернизация водопроводных сетей, расширение объемов опрес­нения, освоение альтернативных источников и участие в международных проектах должны создать условия для адаптации региона к затяжному периоду водной

нестабильности.

Власти региона готовятся к новой реальности, где устойчивость систем жизнеобеспечения будет определяться способностью сочетать научные исследования, международное сотрудничество, расширение инженерных мощностей и грамотное управление водными ресурсами.