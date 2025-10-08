В Усть-Каменогорске новый театральный сезон открыли «Тартюфом», щедро «приправив» спектакль современным вайбом

Театр
9
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

На выбор пьесы повлиял юбилей. В Восточно-Казахстанском­ областном театре драмы и оперетты начался 90-й сезон! Такие круглые даты принято отмечать «нетленкой», причем такой, где зритель увидел бы еще много актуального, на злобу дня. А что на сегодня может быть злободневнее, чем тема мошенничества? Удивительно, насколько точно в созданном Мольером в 60-х годах XVII века «Тартюфе» предугаданы болезни XXI века. За три столетия персонаж из французской комедии превратился в имя нарицательное. Казалось бы, у всех на лицемеров и хитрецов должен уже выработаться иммунитет, но увы. Ряды умельцев навешивать лапшу на уши не редеют, и все так же хватает простаков, охотно готовых обмануться.

фото Дарьи Шавлевой

– Всегда интересно поработать с классикой, – рассказывает приглашенный московский режиссер Олег Плаксин. – Нам хотелось найти свое прочтение, не повториться и при этом деликатно отнестись к первоисточнику. Это был вызов.

На постановку ушло чуть больше месяца. За основу режиссер взял перевод Михаила Донского, который адаптировал классику под современного зрителя. Два акта по максимуму насыщены костюмированным движем, прекрасным текстом, хореографией, музыкой. Каждый момент призван увлечь публику, включая молодежь с ее клиповым мышлением. Артисты, по словам московского руководителя, репетировали увлеченно, с азартом. Царила атмосфера импровизации и в целом творческого хулиганства в самом лучшем смысле этого слова. В итоге первоначальный замысел изменился настолько, что на афише вместо жанра «классическая комедия» указали «абсурдная трагикомедия».

– Каждый спектакль – это экс­перимент, – отметил Олег Плаксин. – Во время репетиций было много предложений от самих артистов, они стали соавторами. Я до этого не работал с этой труппой, мне скинули фотографии, несколько видео со спектаклями, чтобы понять возможности актеров. И вот так прошло примерное распределение ролей. Но в итоге получилось удачное попадание.

Месяц работы с приглашенным режиссером стал для труппы интенсивом. Было много этюдов. Артистам предлагалось представить, например, чем занимался их персонаж за два часа до того, как по сценарию он поя­вился на сцене. Или как повел бы себя герой в кругу прия­телей, или, наоборот, в неприятном обществе... Приветствовалась любая идея, помогающая артисту войти в образ, понять характер своего героя. Самые интерес­ные моменты затем вошли в постановку.

Юбилейный сезон открылся аншлагом. В зале яблоку негде было упасть. Блестяще, энергично, ярко были сыграны три ведущие мужские роли – дворянина Оргона (Максим Горбанев), родственника Клеанта (Андрей Воронин) и Тартюфа (Игорь Снегирев). Максим Горбанев за два часа создал целую ретроспективу образов – от властного самоуверенного домостроевца с промытыми мозгами до человека, в котором включается критическое мышление и, наконец, приходит понимание, в каком ослеплении он находился. Клеант в исполнении Андрея Воронина – это вопло­щенная методика воспитания. Если не обращать внимания на пышный наряд времен Людовика XIV, кажется, что перед тобой вполне себе современный педагог. В каждом монологе и диа­логе – терпеливое объяснение, предупреждение, назидание, попытка достучаться до трудного «ученика». Публика аплодисментами отметила невероятную палитру интонаций. И, конечно, замечательным получился образ хитреца-льстеца Тартюфа. Игорь Снегирев представил его обаятельным и отталкивающим одновременно. У пластичного артиста отрицательный персонаж и танцует в стиле Майкла Джексона, и страстно соблазняет, и даже обманывает симпатично, с артистизмом. В финале, к слову, по задумке режиссера, Тартюф, изворотливый почти в буквальном смысле, превращается в крысу, которая сбегает в неизвестном направлении. Наверное, это та метафора, которая не нуждается в комментариях.

На ура справилась с ролью служанки Дорины актриса Дина Епимахова. В каждой мизансцене, где она участвовала, бушевало море энергии. Комичные и в то же время трогательные яркие образы создали Наталья Снегирева (жена Оргона Эльмира), Ирина Красикова (мать Оргона), Юлия Забавская (дочь Оргона Марианна).

Отдельными «героями» постановки стали хореография, созданная Анной Татаренко, костюмы от художника Анны Бовиной и музыкальное оформление, предложенное редактором Еленой Мищенко.

«Тартюф, или Обманщик» – одна из самых известных комедий Мольера. Больше трех столетий пьеса держится в репертуарах театров по всему миру. Действие происходит в Париже, в доме господина Оргона. К нему в доверие под личиной святоши втирается мошенник Тартюф. Домочадцев, пытающихся доказать главе семьи, что Тартюф не тот, за кого себя выдает, Оргон считает неблагодарными и погрязшими в грехах. В ослеплении пребывает и госпожа Пернель, мать Оргона. Вся семья, включая служанку, возмущена тем, как легко хозяин поверил лицемеру. Но не желающий никого и ничего слушать дворянин приглашает хитреца жить в его доме. С той поры мошенник строит планы, как прибрать к рукам чужое богатство.

