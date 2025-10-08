В Усть-Каменогорске новый театральный сезон открыли «Тартюфом», щедро «приправив» спектакль современным вайбом
9
На выбор пьесы повлиял юбилей. В Восточно-Казахстанском областном театре драмы и оперетты начался 90-й сезон! Такие круглые даты принято отмечать «нетленкой», причем такой, где зритель увидел бы еще много актуального, на злобу дня. А что на сегодня может быть злободневнее, чем тема мошенничества? Удивительно, насколько точно в созданном Мольером в 60-х годах XVII века «Тартюфе» предугаданы болезни XXI века. За три столетия персонаж из французской комедии превратился в имя нарицательное. Казалось бы, у всех на лицемеров и хитрецов должен уже выработаться иммунитет, но увы. Ряды умельцев навешивать лапшу на уши не редеют, и все так же хватает простаков, охотно готовых обмануться.