В ВКО всего 9% полигонов ТБО соответствуют экологическим требованиям

Экология
88
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

На востоке страны из 231 площадки и полигона для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) всего 21, или 9%, соответствуют экологическим и санитарным требованиям, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как рассказал в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций и.о. руководителя департамента экологии ВКО Асет Сулейменов, в некоторых районах, например, Катон-Карагайском и Курчумском, полигоны ТБО вовсе отсутствуют, В Усть-Каменогорске, несмотря на то, что срок эксплуатации полигона давно истек, местная исполнительная власть даже не определила место под строительство нового.

«Высказаны предложения по локациям рядом с мусоросортировочным комплексом в Глубоковском районе. Мы надеемся, что хотя бы в ближайшие два года исполнительная власть города найдет возможность начать проект», - отметил руководитель департамента.

Кроме того, по данным космического мониторинга нацкомпании «Қазақстан Ғарыш Сапары» за 2024 год, на территории Восточного Казахстана выявлено 259 несанкционированных свалок. На сегодня ликвидировано 196, или 76%. Вместе с тем, в 2025 году выявлено еще 84 несанкционированных свалки. К административной ответственности привлечено семь должностных лиц со штрафами на общую сумму чуть больше 1 млн тенге.

#ВКО #экология #полигоны

Популярное

Все
Смена графика работы в Астане: что изменится
Мост обрушился после ремонта
По лучшим мировым стандартам
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Эффект ощутим, экономия налицо
В Аккайын пришел природный газ
Учение с увлечением
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
Важное событие для всех
Мы – за будущее!
Села Интернетом обеспечены
Танцевали прямо на улице
Важно предотвратить пожары
Хлеба хороши, да условия кабальные…
Когда покрасить – значит защитить
Рабочая стезя семьи Джексембаевых
Главной кузнице военных кадров – 55 лет
Цепная реакция тарифного роста
«Реал» приедет в Алматы
Есть альтернатива бумажным процедурам
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Ради хайпа
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Свобода возможна лишь в правовом поле
В приоритете цифровая безопасность
Мадридский «Реал» приедет в Алматы
Кубок Senat Open разыграли в Астане
Послание Президента 2024: экологическое движение «Таза Қазақстан» объединило более 10,4 млн человек
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Чистота становится философией жизни
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков

Читайте также

В ВКО выявили факты незаконного старательства
На Алаколе спасли проглотившую рыболовные снасти птицу-бакл…
Экобоксы и фандоматы устанавливают в Казахстане
Послание Президента 2024: экологическое движение «Таза Қаза…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]