На востоке страны из 231 площадки и полигона для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) всего 21, или 9%, соответствуют экологическим и санитарным требованиям, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как рассказал в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций и.о. руководителя департамента экологии ВКО Асет Сулейменов, в некоторых районах, например, Катон-Карагайском и Курчумском, полигоны ТБО вовсе отсутствуют, В Усть-Каменогорске, несмотря на то, что срок эксплуатации полигона давно истек, местная исполнительная власть даже не определила место под строительство нового.

«Высказаны предложения по локациям рядом с мусоросортировочным комплексом в Глубоковском районе. Мы надеемся, что хотя бы в ближайшие два года исполнительная власть города найдет возможность начать проект», - отметил руководитель департамента.

Кроме того, по данным космического мониторинга нацкомпании «Қазақстан Ғарыш Сапары» за 2024 год, на территории Восточного Казахстана выявлено 259 несанкционированных свалок. На сегодня ликвидировано 196, или 76%. Вместе с тем, в 2025 году выявлено еще 84 несанкционированных свалки. К административной ответственности привлечено семь должностных лиц со штрафами на общую сумму чуть больше 1 млн тенге.