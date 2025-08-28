В ВКО выявили факты незаконного старательства

17
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В ходе проверки на участке «Шанды» в Акбулакском сельском округе Маркакольского района экологи выявили факт незаконного недропользования, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как рассказали в пресс-службе областного департамента экологии, в проверке, организованной на основании обращения депутатов раймаслихата, участвовали также специалисты Ертисской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов, облуправления предпринимательства и индустриального развития, Восточно-Казахстанского межрегионального департамента геологии «Востказнедра».

«Установлены факты нарушения требований экологического законодательства. На местной речке занимались незаконным старательством. Организатор, как физическое лицо, привлечен к административной ответственности», - сообщили в департаменте.

Нарушителю грозит штраф в размере более 270 тысяч тенге. Материалы дела переданы в суд и правоохранительные органы.

Экологи отметили, что в регионе на системной основе ведется работа по пресечению незаконного недропользования. Например, в августе облдепартамент Агентства финансового мониторинга сообщил о факте незаконного старательства в Уланском районе на реке Шыбынды. Охотники за драгоценным металлом применяли тяжелую технику, промышленное оборудование и успели изменить русло горной речки.  Ущерб превысил 300 млн тенге.

#ВКО #экология

