В ходе внеплановой проверки в районе Алтай, возле поселка Октябрьский, экологи установили факт деятельности асфальто-бетонного завода и дробильных установок без экологического разрешения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В пресс-службе областного департамента экологии опубликовали видео, на котором виден большой участок рельефа, измененный под производственную площадку, модульные сооружения, клубы густого дыма из трубы, многочисленные подъездные пути, кучи щебня и грунта.

Как пояснили в департаменте, по результатам проверки предприятие привлечено к административной ответственности, материалы дела направлены в административный суд Усть-Каменогорска. Кроме того, данное ТОО привлечено судом к административной ответственности за воспрепятствование работе должностных лиц государственных инспекций и органов контроля.

Это второй за последнее время факт, когда на территории области без разрешения экологов запустили в работу асфальто-бетонный завод. В сентябре в департамент поступило обращение от жителей расположенного в пригороде Усть-Каменогорска поселка Новоявленка, пожаловавшихся на сильный едкий дым от нового предприятия.