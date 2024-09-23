Родительские собрания на важную тему проведут во всех школах Казахстана

Образование
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Венера Баталова
корреспондент

Темой обсуждения станет безопасность детей как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 23 по 27 сентября в школах РК пройдут родительские собрания, посвященные безопасности детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения

По информации ведомства, темой обсуждения станет вопрос ответственности родителей за безопасность детей как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве. Родителям представят пошаговые рекомендации о том, как вовремя распознать угрозы и какие меры предпринять для их предотвращения. Среди ключевых – наблюдение за поведением ребенка, мониторинг активности в социальных сетях, взаимодействие со сверстниками в школьной среде.

«Безопасность детей должна быть приоритетом для каждого взрослого. Открытый диалог с ребенком, активное участие в его жизни, контроль за цифровыми устройствами и постоянное обсуждение вопросов безопасности – это основные инструменты, которые помогают предотвратить проблемы. Задача родителей не просто контролировать, но и поддерживать доверительные отношения, чтобы ребенок знал, что его всегда готовы выслушать и помочь. Наши дети – это будущее, и от нас зависит их благополучие», - сказала председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.

В министерстве напомнили, что по стране работает круглосуточный государственный контакт-центр «111», где родители и дети могут получить квалифицированную консультацию психологов и юристов.

За последнее время произошло несколько трагедий с несовершеннолетними. 10 сентября труп девочки был найден в одном из заброшенных домов по улице Кравцова. 12 сентября 12-летняя девочка прыгнула с 13-го этажа. 16 сентября еще две девочки разбились насмерть, упав с высотки.

#безопасность #школьники #родители #собрания

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