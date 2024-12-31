В Южной Корее выдан ордер на арест Юн Сок Ёля

В мире
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Юн Сок Ёль трижды проигнорировал вызовы на допрос по делу о госизмене из-за введения военного положения в начале декабря. Это первый случай, когда ордер на арест выдан на действующего, хоть и временно отстраненного, президента

Фото: © AP Photo / Chung Sung-Jun

Как сообщает Yonhap, западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест бывшего президента Юн Сок Ёля, который подозревается в мятеже из-за «чрезвычайной ситуации с военным положением». Также был выдан ордер на обыск, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Агентство отмечает, что это первый случай в истории страны, когда был выдан ордер на арест действующего президента. Конституционный суд начал рассмотрение дела об импичменте Юна 27 декабря, решение должно быть вынесено в течение 180 дней с момента поступления дела в суд. До этого Юн Сок Ёль считается временно отстраненным от должности. 

Ожидается, что арест произведут в ближайшее время — ордер, как правило, действителен в течение недели, говорится в материале.

Поздно вечером 3 декабря Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение из-за конфликта с оппозиционными партиями в парламенте. В частности, из-за разногласий они не могли принять проект бюджета на будущий год, а также пытались добиться импичмента для нескольких высокопоставленных чиновников.

На улицы Сеула вывели военную технику, солдаты блокировали здание парламента. Депутаты спустя 150 минут после введения военного положения проголосовали за его отмену, несмотря на запрет любой политической деятельности во время военного положения. Согласно Конституции, президент был обязан подчиниться их воле, и ранним утром 4 декабря он отменил режим. В тот же день оппозиционные партии инициировали процедуру импичмента Юна.

14 декабря им удалось отстранить его со второй попытки. Обязанности президента перешли к премьер-министру Хану Док Су, однако 27 декабря импичмент объявили и ему.

Полиция Южной Кореи из-за введения военного положения начала расследование в отношении Юна по подозрению в государственной измене. Это единственное преступление, на которое не распространяется президентская неприкосновенность. За него предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. В случае импичмента расследование могут начать и по другим обвинениям, в частности, в злоупотреблении полномочиями и мятеже. 

Юн Сок Ёль трижды проигнорировал повестки с вызовом на допрос в управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) по делу о мятеже. Согласно юридической практике, после этого подается ходатайство об аресте. 

#суд #президент #Южная Корея #импичмент

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