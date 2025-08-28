В Жетісу 20 предприятий незаконно экспортировали рыбу в страны ЕС

Закон и Порядок
62
Дана Аменова
специальный корреспондент

Ущерб от их деятельности превысил более 80 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Природоохранная прокуратура области Жетісу выявила масштабные нарушения, связанные с незаконным экспортом рыбной продукции в страны Европы, сообщает Kazpravda.kz 

Следствие обнаружило, что субъекты рыболовства создали более 20 аффилированных предприятий, через которые осуществлялся экспорт рыбной продукции за границу. При этом, аффилированные компании не имели закреплённых водоёмов, не обладали квотами на вылов рыбы и не получали разрешений на экспорт.

Показателен пример одного из товариществ, которое имело лимит на вылов рыбы в объёме 270 тонн. Однако, фактически экспортировало 4 920 тонн рыбы, что в 18 раз больше лимита. Из этого объёма 2 096 тонн были экспортированы через аффилированные с ним компании.

«Сумма ущерба от незаконных действий четырех субъектов рыболовства и их аффилированных фирм составила свыше 80 миллиардов тенге. По выявленным фактам проводится досудебное расследование по статье 234 УК РК «Экономическая контрабанда», – проинформировали в надзорном органе.

Напомним, в области Абай прокуратура отменила конкурс на 150 млн тенге по вырубке несуществующих 40-метровых деревьев. 

#ЕС #экспорт #рыба #предприятия

