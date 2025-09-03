Важно предотвратить пожары
8
В Западно-Казахстанской области сотрудники территориальных подразделений департамента по чрезвычайным ситуациям совместно с другими уполномоченными органами проводят разъяснительную работу с населением по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Особое внимание уделяется семьям, относящимся к категории социально уязвимых. В настоящее время ДЧС ЗКО взяты на учет 809 таких семей, в том числе 611 малообеспеченных, 123 многодетные, 24 неблагополучные, 51 маломобильная.