Важно предотвратить пожары

Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Западно-Казахстанской облас­ти сотрудники территориальных подразделений департамента по чрезвычайным ситуациям совмест­но с другими уполномоченными органами проводят разъяснительную работу с населением по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Особое внимание уделяется семьям, относящимся к категории социально уязвимых. В настоящее время ДЧС ЗКО взяты на учет 809 таких семей, в том числе 611 малообеспеченных, 123 многодетные, 24 неблагополучные, 51 маломобильная.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Одной из существенных мер, предотвращающих гибель и травмирование людей при пожарах, является установка датчиков угарного газа в жилых домах. В отопительный сезон 2024⁄2025 на учете состояли 629 семей из числа социально уязвимых слоев населения, профилактической работой были охвачены 2 118 граждан. При поддержке местных исполнительных органов и спонсоров все эти семьи были обеспечены датчиками угарного газа. В прошедший отопительный период в жилом секторе зарегистрировано 186 пожаров, что на 11 больше по сравнению с аналогичным показателем за сезон 2023⁄2024. В них погибли четыре человека, семеро получили травмы различной степени тяжести. Угарным газом отравился один пострадавший.

#ЗКО #ДЧС #отопительный сезон

