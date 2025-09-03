Одной из существенных мер, предотвращающих гибель и травмирование людей при пожарах, является установка датчиков угарного газа в жилых домах. В отопительный сезон 2024⁄2025 на учете состояли 629 семей из числа социально уязвимых слоев населения, профилактической работой были охвачены 2 118 граждан. При поддержке местных исполнительных органов и спонсоров все эти семьи были обеспечены датчиками угарного газа. В прошедший отопительный период в жилом секторе зарегистрировано 186 пожаров, что на 11 больше по сравнению с аналогичным показателем за сезон 2023⁄2024. В них погибли четыре человека, семеро получили травмы различной степени тяжести. Угарным газом отравился один пострадавший.