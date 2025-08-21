Одним из ярких победителей регионального этапа конкурса стал Дисембай Шайкенов – начальник службы водоснабжения ГКП на ПХВ «Астана су арнасы». Он признан лучшим наставником работающей молодежи, и это звание полностью соответствует его жизненным принципам и человеческим качествам. Теперь он готов достойно представить столицу на республиканском уровне.

Стаж работы Дисембая Бейсембаевича в этой сфере – почти 40 лет. 26 из них он работает в «Астана су арнасы». Организация обеспечивает бесперебойную подачу питьевой воды и отвод сточных вод для всего города – от многоквартирных жилых домов и частного сектора до объектов социальной инфраструктуры, государственных учреждений и крупных промышленных предприятий. Работа ГКП напрямую влияет на комфорт, здоровье и безопасность сотен тысяч жителей Астаны.

И Дисембай Бейсембаевич – один из тех, кто стоит за стабильным функционированием этого сложного механизма. В его зоне ответственности – эксплуатация инженерных сетей, контроль качества питьевой воды, реконструкция и строительство объектов водной инфраструктуры.

Главным делом для Шайкенова является и наставничество. За годы работы он подготовил и воспитал десятки молодых специалистов, многие из которых уже занимают руководящие должности. Его отличают внимательность, умение слушать и объяснять, строгость в деталях и доброе отношение к людям. Нас­тавничество для него – не формальность, а осознанная миссия.

– Очень важно передать молодежи накопленный опыт и знания, научить их ответственности и любви к профессии. Только тот человек, который понимает, зачем он здесь, будет расти и развиваться. Моя задача – помочь ему прийти к этому пониманию, – говорит он.

Дисембай Бейсембаевич не читает лекций, не поучает ребят. Он работает вместе с ними, показывая, объясняя, рассказывая на примерах. К нему всегда идут за советом, его уважают и молодежь, и коллеги постарше.

Профессионализм и преданность делу не остались незамеченными. За многолетний доб­росовестный труд Дисембай Бейсембаевич удостоен ряда государственных и профессиональных наград. Он обладатель нагрудного знака «Үздік белгісі» ассоциации «Қазақстан су арнасы» (2007), медалей «10 лет Астане» (2008), «Құрмет қызметкері» (2014), «За многолетний труд и преданность своему делу» (2024), имеет юбилейные медали к 25-летию­ Независимости Республики Казах­стан, орден «Еңбек даңқы» III степени (2022). Эти награды свидетельствуют о большой общественной значимости его труда. И звание победителя регионального этапа конкурса «Еңбек жолы» в номинации «Лучший наставник работающей молодежи» стало еще одним фактом общественного и профессионального признания.

Трудовой путь Дисембая Шайкенова – пример преданного служения делу. За плечами 38 лет безупречной работы в сфере водоснабжения, десятки подготовленных специалистов, уважение коллег. По их словам, Дисембай Бейсембаевич связывает поколения, передавая не только профессиональные знания, но и ценности трудовой культуры, честности и ответственности. Для молодых сотрудников он наставник, ориентир и вдохновляющий пример.

– Я не мечтаю о славе. Главное – видеть, как растут и становятся специалистами те, кому я когда-то помог, – говорит он.

Конкурс «Еңбек жолы», организуемый Министерством труда и социальной защиты населения, проводится ежегодно и охватывает все регионы страны. Его цель – популяризация труда, поощрение добросовестных работников, повышение интереса молодежи к рабочим профессиям. Среди его участников – люди с многолетним стажем, мастера своего дела, а также трудовые династии и наставники, которые вносят весомый вклад в развитие отечественной экономики и социальной стабильности.