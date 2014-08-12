Велодорожки строят в Астане

Масштабная работа по созданию комфортных условий для велосипедистов ведется в Астане. В связи с этим корректировке подвергается дорожная инфраструктура и система дорожных знаков города, сообщает сайт аппарата акима города.

В рамках данной работы планируется создание трех типов велосипедных дорожек. Это: самостоятельная дорога, которая предназначена исключительно для движения велосипедистов; велодорожка в составе дороги общего пользования, отделенная от проезжей части разметкой, и велодорожка в составе тротуара, отделенная от него разметкой.

"Ранее в эксплуатацию была введена асфальтированная велодорожка в Березовой роще по левой стороне Коргалжинской трассы в районе поселка Ильинка. Она состоит из 2-х кругов окружностью 3 и 1 км и шириной - по 3,5 м. Также для тренировок и развлечения любители велоспорта могут использовать асфальтированную и освещенную лыжероллерную трассу в Центральном парке", - рассказал заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Астаны Сымбат Мырзагулов.

По его словам, на сегодня в составе городского тротуара для велосипедистов обустроены 1,5 км дорог по пр. Туран - на участке от ул. Жанибек и Керей хандары до ул. Достык. А до конца года планируется обустроить велосипедные дорожки еще на 10,5 км.

Согласно планам, общая протяженность велобанов будет составлять 74 км. Они будут включать в себя велосипедные дорожки, места для парковки, а также скамейки и пункты проката велосипедов.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта Astana bike до 2017 года в столице появятся до 160 км велосипедных дорожек, включая набережную реки Есиль, и велосипедных маршрутов для посещения объектов выставки ЕХРО-2017.