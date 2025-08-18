Ветеринарную и фитосанитарную безопасность рассмотрели в Кабмине

Сельское хозяйство
140

На совещании у вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели вопросы ветеринарной и фитосанитарной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Министерства сельского хозяйства, в стране наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа новых очагов опасных заболеваний домашних животных. С начала года выявлено 58 очагов по 8 видам заболеваний, что на 50,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост уровня биологической безопасности напрямую повлиял на расширение экспортных возможностей казахстанской агропродукции. В 2024–2025 гг. сняты ограничения со стороны КНР, России, Беларуси, Армении, Турции, получены международные статусы по линии ВОЗЖ (КЧС, АЧС, ВППГ, ящур). Открыты новые рынки сбыта — ЕС, Грузия, Иран, Ирак, Азербайджан, Китай. Подписаны двусторонние ветеринарные сертификаты. Ведется работа по выходу еще на 15 стран, включая Японию, Корею, ОАЭ, Канаду и Великобританию.

Все это стало результатом системного внедрения мер по обеспечению животных вакцинами и диагностикумами. В ближайшие годы предстоит масштабная модернизация материально-технической базы ветеринарных лабораторий.

В то же время в регионах сохраняется проблема с регистрацией сельхозживотных в системе ИСЖ. Для полной оцифровки поголовья и повышения качества контроля за эпизоотической ситуацией Серик Жумангарин поручил МСХ совместно с акиматами в период сельхозпереписи оперативно подготовить дорожную карту с конкретными мерами.

«С 2023 г. Казахстан наращивает собственное производство вакцин и диагностикумов. Доля отечественных препаратов выросла с 68% до 82%. Из 22 наименований вакцин, закупаемых в стране, 18 производятся внутри страны», — сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.

С этого года начата модернизация лабораторной базы. В ближайшие два года планируется завершить обновление оборудования по всему Казахстану. В этом году планируется обновить оборудование в Национальном референтном центре по ветеринарии и Республиканской ветеринарной лаборатории.

Отдельный блок обсуждения был посвящен повышению статуса специалистов ветеринарной службы. Сегодня в регионах остаются невостребованными 373 вакансии ветеринаров, еще 185 мест остаются вакантными в территориальных инспекциях. При этом, как отмечено на совещании, даже зарплата в 1 млн тенге не всегда позволяет привлечь специалистов.

Для повышения привлекательности профессии предусмотрено увеличение заработной платы ветеринарам. Дополнительно прорабатывается комплекс мер совместно с Министерством науки и высшего образования:

- повышение стипендий студентам ветеринарных специальностей;
- поэтапное увеличение проходного балла на гранты (2026–2029 гг.);
- расширение квот для сельской молодежи и жителей малых городов;
- обновление перечня профильных дисциплин и укрепление материально-технической базы вузов;
- совершенствование порядка и сроков распределения квотируемых грантов.
- обязательная отработка в сельской местности не менее 3 лет для тех, кто обучался за счет средств государственного гранта.

Также на совещании заслушали итоги борьбы с саранчой. В 2025 г. защитные мероприятия проведены на площади 2,7 млн га, что на 400 тыс. га меньше, чем в прошлом году. Работы полностью завершены,  ущерба сельхозкультурам от саранчи не нанесено.

#безопасность #ветеринария #фитосанитария

Популярное

Все
Сегодня - День пограничника
Бронзовый призер ОИ-2012 возглавил управление в Алматинской области
Трамп встретится с Зеленским и лидерами ЕС
Новый профессиональный праздник для предпринимателей учрежден в Казахстане
Обрабатывающая промышленность в 2025 году выросла на 6,1%
Реализация Послания-2024: рост отечественного производства и поддержка МСБ
В Астане завершились съемки мюзикла к 95-летию Шамши Калдаякова
Интерпол выпустил первое «Серебряное уведомление» Республики Казахстан
ИИ применят в борьбе с наркопреступностью в Казахстане
Более 200 тысяч человек получили выплаты из госфонда в связи с потерей работы
Маулен Ашимбаев встретился с главой узбекского парламента
Власти Пакистана расширяют спасательные операции в связи с наводнениями
Глава государства принял акима Акмолинской области
20 тысяч наркосайтов заблокировали за семь месяцев в РК
Рельсы проложили на основной линии LRT в Астане
Перевести ребенка в другую школу можно онлайн
Казахстанец отличился на Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Польше
Более тысячи фактов двойного гражданства установили в Павлодарской области
Нелегальную добычу золота пресекли в ВКО
Организаторов свадебного кортежа наказали в Актобе
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Карагандинский академический театр музкомедии приедет на гастроли в Астану
Определены 100 популярных казахстанских книг
Среднемесячная зарплата выросла в Казахстане
Как будет расти Караганда
МИД ЕС созывает экстренный саммит по Украине
Фигуристка Софья Самоделкина стала серебряным призером турнира в США
Казахстанские школьники получили 7 наград на чемпионате по робототехнике в Китае
Глава государства о суперкомпьютере и об ИИ: «Расслабляться нельзя»
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Тренера топ-клуба КПЛ отправили в отставку после поражения в Семее
Мертвые души и трудоустройство
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
В Турции землетрясение разрушило дома
Майнерам незаконно продавали электроэнергию в ВКО
Подозреваемого в терроризме экстрадировали в Астану
Полицейские поймали «рыночных охотниц» в Алматы
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Налоговый Кодекс Республики Казахстан
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета

Читайте также

Уборочная кампания набирает обороты в Казахстане
Экспорт зерна нового урожая в Казахстане превысил 9,8 млн т…
В Уральске стартовал первый международный форум «AUYL FEST.…
В Костанайской области убрано 30 тыс. га урожая зерновых

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]