На совещании у вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели вопросы ветеринарной и фитосанитарной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Министерства сельского хозяйства, в стране наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа новых очагов опасных заболеваний домашних животных. С начала года выявлено 58 очагов по 8 видам заболеваний, что на 50,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост уровня биологической безопасности напрямую повлиял на расширение экспортных возможностей казахстанской агропродукции. В 2024–2025 гг. сняты ограничения со стороны КНР, России, Беларуси, Армении, Турции, получены международные статусы по линии ВОЗЖ (КЧС, АЧС, ВППГ, ящур). Открыты новые рынки сбыта — ЕС, Грузия, Иран, Ирак, Азербайджан, Китай. Подписаны двусторонние ветеринарные сертификаты. Ведется работа по выходу еще на 15 стран, включая Японию, Корею, ОАЭ, Канаду и Великобританию.

Все это стало результатом системного внедрения мер по обеспечению животных вакцинами и диагностикумами. В ближайшие годы предстоит масштабная модернизация материально-технической базы ветеринарных лабораторий.

В то же время в регионах сохраняется проблема с регистрацией сельхозживотных в системе ИСЖ. Для полной оцифровки поголовья и повышения качества контроля за эпизоотической ситуацией Серик Жумангарин поручил МСХ совместно с акиматами в период сельхозпереписи оперативно подготовить дорожную карту с конкретными мерами.

«С 2023 г. Казахстан наращивает собственное производство вакцин и диагностикумов. Доля отечественных препаратов выросла с 68% до 82%. Из 22 наименований вакцин, закупаемых в стране, 18 производятся внутри страны», — сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.

С этого года начата модернизация лабораторной базы. В ближайшие два года планируется завершить обновление оборудования по всему Казахстану. В этом году планируется обновить оборудование в Национальном референтном центре по ветеринарии и Республиканской ветеринарной лаборатории.

Отдельный блок обсуждения был посвящен повышению статуса специалистов ветеринарной службы. Сегодня в регионах остаются невостребованными 373 вакансии ветеринаров, еще 185 мест остаются вакантными в территориальных инспекциях. При этом, как отмечено на совещании, даже зарплата в 1 млн тенге не всегда позволяет привлечь специалистов.

Для повышения привлекательности профессии предусмотрено увеличение заработной платы ветеринарам. Дополнительно прорабатывается комплекс мер совместно с Министерством науки и высшего образования:

- повышение стипендий студентам ветеринарных специальностей;

- поэтапное увеличение проходного балла на гранты (2026–2029 гг.);

- расширение квот для сельской молодежи и жителей малых городов;

- обновление перечня профильных дисциплин и укрепление материально-технической базы вузов;

- совершенствование порядка и сроков распределения квотируемых грантов.

- обязательная отработка в сельской местности не менее 3 лет для тех, кто обучался за счет средств государственного гранта.

Также на совещании заслушали итоги борьбы с саранчой. В 2025 г. защитные мероприятия проведены на площади 2,7 млн га, что на 400 тыс. га меньше, чем в прошлом году. Работы полностью завершены, ущерба сельхозкультурам от саранчи не нанесено.