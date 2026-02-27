Видео с министром обороны назвали дипфейком

Искусственный интеллект
168

Видео сгенерировано с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В социальных сетях распространяется видеоролик с якобы официальным заявлением министра обороны РК относительно пролётов воздушных судов через воздушное пространство Республики Казахстан. Данный видеоматериал является фальсификацией, заявили в Минобороны

"Видео сгенерировано с использованием технологий искусственного интеллекта (deepfake), голос смонтирован на основе ранее записанных публичных выступлений. Распространяемая информация не соответствует действительности и не отражает официальную позицию оборонного ведомства", - говорится в сообщении.

 В ведомстве призвали не распространять непроверенные сведения и доверять только официальным источникам. А также напомнили, что распространение заведомо ложной информации влечёт ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

#минобороны #видео #дипфейк

