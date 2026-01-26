Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Национальном центре общественного здравоохранения проинформировали, что вирус Нипах – опасная зоонозная инфекция, которая передаётся человеку от летучих мышей, свиней, через заражённые продукты питания, а также при тесном контакте с больным человеком, сообщает Kazpravda.kz



На сегодня в штате Западная Бенгалия зафиксировано пять случаев заражения. Вакцины и специфического лечения от вируса Нипах пока не существует, поэтому основное внимание должно быть направлено на профилактику.



Тем, кто планирует поездки в регионы с зарегистрированными случаями, рекомендуется соблюдать следующие меры:

- Избегать контакта с летучими мышами, свиньями и другими животными;

- Соблюдать правила личной гигиены, мыть руки с мылом или использовать антисептик;

- Употреблять только безопасную питьевую воду;

- Не пить сырой финиковый сок и не есть продукты, которые могли быть загрязнены животными;

- Тщательно мыть и очищать фрукты и овощи перед употреблением.

При появлении симптомов, таких как высокая температура, кашель или сильная головная боль, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу о недавнем пребывании в регионах риска.