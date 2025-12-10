Власти Саудовской Аравии официально запретили фото- и видеосъемку у Каабы

Айман Аманжолова
Как отмечают в официальных заявлениях, цель — не допустить, чтобы священное пространство превратилось в место для селфи и туристической активности

Фото: Kazpravda.kz / Наталия Буланова

Власти Саудовской Аравии официально запретили фото- и видеосъемку внутри мечети аль-Харам, включая территорию у Каабы, чтобы защитить личное пространство паломников и сохранить духовную атмосферу поклонения. Об этом сообщили местные СМИ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kg

Соответствующее решение действует уже в этом сезоне хаджа и умры — запрещены съемки мобильными телефонами, камерами и видеокамерами.

Как отмечают в официальных заявлениях, цель — не допустить, чтобы священное пространство превратилось в место для селфи и туристической активности, и дать верующим возможность сосредоточиться на молитве и поклонении.

Паломникам напомнили, что нарушение запрета может повлечь за собой конфискацию устройств и санкции в соответствии с установленными правилами безопасности в святых местах.

 

 

