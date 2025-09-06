Вопреки капризам природы

Сельское хозяйство
4
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Несмотря на сложные погодные условия весной, да и в разгар страды, когда несколько дней лил дождь и жатву пришлось при­остановить, аграрный сезон в регионе проходит успешно.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил на брифинге в РСК заместитель акима области Мурат Балпан, это стало возможным во многом благодаря своевременной государственной поддержке, оперативному финансированию посевной и расширению программ льготного финансирования.

Массовая уборка зерновых и зернобо­бовых стартовала в регионе в третьей де­каде августа. На 3 сентября было обмолочено более 949 тыс. га, или 20,3% от уборочной площади. Механизаторы собрали более 1,2 млн тонн зерна, средняя урожайность составила 13,2 ц⁄га. А в Зерендинском и Сандыктауском районах успешно завершена уборка озимых: 1,7 тыс. тонн с урожайностью 27,4 ц⁄га. И это, по мнению экспертов, отличный результат!

Как сообщил Мурат Балпан, общий прогноз также обнадеживает: урожай зерновых ожидается не ниже прошлогоднего – 6,6 млн тонн, а валовой сбор масличных культур впервые может превысить 650 тыс. тонн.

Важна и сохранность урожая. Для этого проведен анализ наличия емкостей для хранения на элеваторах и у самих производителей аграрной продукции. В регионе действуют 66 лицензированных элеваторов общей емкостью 4,3 млн тонн, а также около 1 500 зернохранилищ в хозяйствах – еще 2,9 млн тонн. Общий потенциал хранения зерна – 7,2 млн тонн. Подготовлены зерновые рукава, на линейке готовности находятся 264 зерносушилки.

Уборку ведут более семи тысяч комбайнов, из них почти пять тысяч – современные высокопроизводительные машины. Дополняют этот технический парк около 2,7 тыс. жаток и 4,8 тыс. грузовиков.

Акмолинские аграрии получили свыше 160 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива по цене на 15% ниже рыночной. По сравнению с прошлым годом количество техники, приобретенной в рамках льготного лизинга, вырос­ло почти в три раза, объем инвестиций составил 33 млрд тенге.

Расширяется и посевная площадь. В этом году она достигла 5,5 млн га (в 2024 году – 5,2 млн). При этом увеличиваются посевы высокорентабельных масличных культур.

На развитие АПК в 2025 году направлено 237,7 млрд тенге, из которых 63,3 млрд – безвозвратные субсидии. Программы «Кең дала» и «Кең дала-2» позволили аграриям получить льготные кредиты на 118 млрд тенге.

К тому же фермерам возместили 60% стоимости удобрений за счет средств, выделенных дополнительно из резерва Правительства. Деньги направлены напрямую заводам-изготовителям.

Добавим, что на фоне подготовки к зиме выполнен план по заготовке сена, животноводы продолжают закладывать силос.

#сельское хозяйство #урожай #зерновые

