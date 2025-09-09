Сегодня в Астане состоялась встреча акима столицы Жениса Касымбека с представителями общественности, экспертного сообщества, предпринимателями и молодежи, посвященная обсуждению Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек отметил, что столица должна стать примером цифровой трансформации. В рамках концепции Smart City, совместно с международным холдингом G42 идет активная реализация проекта по внедрению технологий искусственного интеллекта в сфере общественной безопасности и управления городской средой, в том числе с использованием более 35 видов видеоаналитики и 15 видов фиксации нарушений ПДД на основе опыта современных мегаполисов.

Заместитель гендиректора Автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» Танат Ускембаев подчеркнул, что Астана готовится к запуску Международного центра искусственного интеллекта Alem.AI, расположенного на территории EXPO - 2017. Центр будет способствовать развитию ИИ-экономики, поддержке исследований, привлечению инвестиций в цифровую отрасль и др.

Также в столице активно внедряются передовые технологии в основных сферах жизнедеятельности. К примеру, в ЖКХ, модули искусственного интеллекта анализируют обращения в реальном времени. В столице полностью оцифрован процесс сбора твёрдых бытовых отходов.

Работа операторов контролируется в режиме реального времени через GPS-мониторинг и систему фотофиксации.

«В сфере здравоохранения существенным шагом стало внедрение PACS системы – цифровой радиологии с искусственным интеллектом, которая объединит свыше 4 миллионов исследований в едином архиве. Это позволит сократить сроки диагностики. В целях улучшения услуг здравоохранения до конца года в автопарке скорой медицинской помощи 100 автомобилей (4 камеры на каждой) будут оснащены системой видеонаблюдения с хранением данных до 30 дней (пилотно запустили на 1 карете скорой помощи). Система позволит в режиме реального времени передавать видеоизображение с места вызова, что обеспечит возможность онлайн-подключения узких специалистов для дистанционного консилиума, оперативного принятия медицинских решений и безопасности бригад скорой помощи», - сказал Танат Ускембаев.

Цифровые технологии внедряются во всех сферах жизни, в том числе в МСБ. Сегодня в городе действует 260 тыс. субъектов МСБ, доля которых в экономике достигла 60%, а занятость в секторе составляет 530 тыс. человек.

«Задача бизнеса – смелее инвестировать в инновации. Задача государства – создавать условия для минимизации рисков и повышения рентабельности проектов. В Послании Президент уделяет особое внимание обрабатывающей промышленности. Сегодня мы наблюдаем рост интереса инвесторов к переработке, машиностроению, химической промышленности, производству строительных материалов. Особое место в этой работе занимает индустриальный парк №1 города Астаны. Он является лидером по объему производства в республике, достигнув 8,7 трлн тенге за весь период функционирования. Парк также лидирует по налоговым отчислениям в более 340 млрд тенге, и по объему экспорта порядка 159 млрд тенге. Также, на 1 тенге бюджета привлечено 9 тенге частных инвестиций. С учётом положительного опыта первого парка государством ведутся работы по созданию второго парка», - сказала Замира Кузиева, член Общественного совета города.

С докладами также выступили Бейбит Абдикенов, директор научно-инновационного центра Астана IT University (о подготовке специалистов в сфере цифровых технологий), Канат Рахметов, директор компании «Темір Сервис Астана» (о развитии логистики и транспортной инфраструктуры), Светлана Назарюк, директор филиала фонда «Даму» (о поддержке малого и среднего бизнеса), Виктор Микрюков, президент Ассоциации застройщиков Казахстана (о жилищном строительстве), Ержан Хамитов, представитель молодежного крыла «Жастар рухы» (о роли молодежи в цифровой трансформации и формировании человеческого капитала).

Аким столицы Женис Касымбек подчеркнул, что все поручения Президента будут выполняться системно, с учётом интересов горожан и предложений общественности.