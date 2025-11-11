Большинство хозяйств и огородники, чьи земельные наделы сосредоточены в южной части областного цент­ра, уже столк­нулись с проблемой нехватки воды для полива. Сложности возникли еще в 2024-м, когда во время сильнейшего паводка снесло дамбу, находящуюся под мостом в районе КЖБИ.

Последствия хозяйственные субъек­ты и дачники ощутили в нынешнем сезоне. По словам овощеводов, они пережили его только благодаря матушке-природе, которая в вегетационный период была щедра на дожди. Свои чаяния полеводы высказали на заседании отраслевого совета по вопросам АПК в палате предпринимателей.

– Воду для полива мы берем на территории старицы. Раньше уровень воды там составлял около двух метров, сегодня же – порядка 30 сантиметров. Вместе с представителями дачных обществ выяснили, что, оказывается, такая проблема существует не только у нас. Основное русло Тобола сильно обмелело. Если не восстановить дамбу, ситуация будет ухудшаться. И это ставит под угрозу нашу деятельность, – отметил представитель КХ «Уразбекова» Ербол Есенболов.

В Костанайском филиале «Казводхоза», который занимается эксплуатацией водохранилищ по каскаду Тобола, в курсе сложившейся ситуации. То, что происходит понижение уровня реки, они обнаружили еще в феврале во время мониторинга, проведенного совместно со специалистами Тобол-Торгайской бассейновой инспекции. О сложившейся проблеме доложили в областной акимат. Правда, с небольшой ремаркой: эксперты утверждают, что полноценной дамбы под мостом у КЖБИ сроду не было, подобных гидротехнических сооружений не числится на балансе ни одного госучреждения.

– Речь идет не о дамбе или плотине, как многие утверждают, а о насыпи, которая служила переездом с правого берега на левый. Во время строительства моста в 2014 году, как я догадываюсь, по всем нормам строительства данный переезд нужно было убрать, но, видимо, подрядчиков попросили, и они его оставили. А весной 2024 года его снесло большой водой, вследствие чего и упал уровень воды, – обрисовал картину директор Костанайского филиала РГП «Казводхоз» Даурен Абдикаримов.

Власти предлагают земледельцам решить проблему своими силами двумя способами: или перекачать воду из основного рус­ла в старицу, или же передвинуть водозаборы. Однако оба варианта земледельцы считают неэффективными. Дело в том, что старица расположена на уровень выше основного русла Тобола, а значит, вода там задерживаться не будет, «убегая» обратно. Углуб­ление всасывающих линий, по мнению овощеводов, тоже не принесет видимых результатов. Хотя бы потому, что в этих мес­тах сильное течение, которое через пару-тройку дней затянет все песком.

– Перенос водозаборов в другое место – очень затратная процедура. Да и опять же: ну перенесем их на основное рус­ло, а там воды-то нет. Нужно, чтобы ее уровень достигал хотя бы мет­ра, а там всего сантиметров 30. Только двигатели будут каждую неделю выходить из строя, засоряясь песком, – говорит Ербол Есенболов. – Есть еще один вариант – перекрыть старицу. Но кто же позволит это сделать? Если бы нам дали такое разрешение, то мы бы уже давно привезли 10 КамАЗов песка и все сделали. Но это грозит серьезными штрафами.

Полеводы предлагают местным властям взглянуть на проб­лему шире. Ведь обмеление Тобола – не только катастрофа для дачников.

– Вот у нас строят набережные, чтобы красиво было, а сама река превращается в болото, зарастая камышом, появляется мошкара... Если проехать по тому же мосту у КЖБИ вниз из города, то можно увидеть, как сильно упал уровень воды в районе базы отдыха «Малибу», как сильно обмелело находящееся неподалеку озеро. Поэтому к решению проблемы нужно подходить комплексно. Нам кажется, необходимо восстановление дамбы, или так называемого подпора. По нашим прикидкам это не будет стоить больших денег, поскольку русло Тобола в этом месте довольно узкое, – считает глава КХ «Тэрра» Владимир Семейкин.

Вот только на деле решить вопрос, оказывается, не так уж и просто. Восстановить подпорное сооружение, которое не значится ни в одном документе, невозможно.

– Нет нигде этой дамбы. Если бы она числилась на балансе коммунального предприятия, можно было бы поднять вопрос о ее восстановлении, реконструкции и так далее… Но по проекту строительства моста ее вообще не должно быть! К тому же есть еще одна проблема – мост в районе КЖБИ числится на балансе АО «НК «Казавтожол», а это уже республиканский бюджет. И потом – у этого моста есть своя пропускная способность, которая рассчитана на сброс воды из Каратомарского водо­хранилища во время паводкового периода. Возможно, если начнут строить подпор, уровень воды в реке повысится, уменьшится пропускная способность под мостом. Есть и такие риски, – обозначил еще одну проблему заместитель руководителя управления природных ресурсов акимата Костанайской области Виктор Мухамеджанов.

В общем, стало понятно, что принять оперативное решение явно не удастся. Чтобы пост­роить под мостом подпорное сооружение, нужно привлечь не только техников, но и науку для проведения исследований.

И даже при положительном исходе дела необходимо еще сделать проект, провести его через экс­пертизу. На все это потребуется не один год. Вот только что все это время делать овощеводам и дачникам, непонятно.