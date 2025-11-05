Производство кожи в ТОО «ПОШ Руно» запустили в 2017 году. Сырье закупали у местных животноводческих хозяйств, мясоперерабатывающих предприятий, а также завозили из других областей Казахстана и соседних регионов России. Готовая продукция (кожа, а также пошитая из нее мужская обувь) шла на экспорт.
