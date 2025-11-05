С 2022 года завод из-за финансовых трудностей начал подолгу простаивать, и вот на днях благодаря интересу инвесторов из Ирана возобновил работу. Первоначально вложенные средства, а это 1 млрд тенге, будут направлены на замену некоторых узлов и агрегатов технологического оборудования, закуп сырья, а также подбор и обучение персонала.

Как считает технолог предприятия Насипкали Джилкайдаров, для региона запуск завода – знаменательное событие, ведь заготовка шкур, выделка кож и производство из них различной продукции – сферы, которые в промышленном масштабе Западно-Казахстанской области только предстоит развивать.

– Сейчас мы демонстрируем инвесторам, что завод готов к работе, определяем сортность кожи, полученной из местного сырья. Кроме того, осуществляем подготовку молодых кадров для работы на предприятии, – говорит он.

По словам обучающего технолога Пялы Ибрагимовой, оборудование уже проверено. Есть договоренность по поставкам кожевенного сырья, в частности, из Актюбинской области. Обсуждается идея создания местных заготовительных компаний. В переработку в порядке эксперимента запущено несколько видов шкур сайгаков.

– Результат будет виден, когда закончим обработку первой кожевенной партии. Но, по мнению специа­листов, качество кожи ожидается хорошим, – говорит она. – Что касается подготовки персонала, то ждем приезда иностранных специалистов из Турции, которые начнут обучать местные кадры.

Сейчас на кожевенном заводе задействованы около 20 работников. При полной загрузке здесь будут трудоустроены до 50 человек. Продукция ориентирована на экспорт, закупать ее готовы иранские предприниматели. Есть планы наладить на базе завода пошив кожаных курток.

Как отметил заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Рустем Зулкашев, переработка шкур – актуальная проблема для агропромышленного комплекса.

– По статистике, в республике сегодня перерабатывается лишь десятая часть кожевенного сырья, – сообщил эксперт. – Проблему сбыта часто поднимают сельчане на встречах с местной исполнительной властью. В Уральске в этом направлении работает мясоконсервный завод ТОО «Кублей». Но предприятие перерабатывает только шкуры скота, сданного на убой, дополнительно не скупая их у населения. Для того чтобы шкуры можно было рассматривать как сырье, следует практиковать обработку против овода, отойти от горячего таврения КРС, заменив его холодным, чипированием или биркованием. Также необходимо переходить на механичес­­кий съем шкуры.

Все это, вместе взятое, по мнению Рустема Зулкашева, позволит обеспечить вновь запущенное предприятие местным сырьем.

Еще один проект, основанный на переработке шкур, в регионе планируют запустить до конца года. В Жанибекском районе из них будет налажено получение протеина в качестве кормовой добавки.