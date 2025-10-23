Проекты по развитию коммунальной инфраструктуры реализуют в Карагандинской области

В Карагандинской области реализуются проекты по водоснабжению и развитию коммунальной инфраструктуры, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: t.me/KZgovernment

На эти цели выделено свыше 5 млрд тенге из Специального государственного фонда по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева.

В регионе реализуется девять проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Основное внимание уделено строительству водоводов и водопроводных сетей для обеспечения населения качественной питьевой водой.

Один из примеров – село Колхозное Осакаровского района, где в мае этого года начали прокладывать трубопровод. Строительство должно завершиться в ноябре. После ввода сетей в эксплуатацию 400 сельчан будут обеспечены качественной питьевой водой.

«Более 20 лет у нас нет водопровода. Носим воду из скважины. Вот в этом году нам делают новый водопровод. Это значительно облегчит наш быт», - поделилась жительница села Ольга Сандалиди.

В областном центре также продолжается реализация масштабных проектов в сфере водоснабжения. Благодаря возвращенным средствам в городе решаются важные инфраструктурные задачи.

Одним из крупных проектов стало строительство водовода от кольца Терешковой до насосной станции вторая зона (в районе Востока 5). Протяженность сетей – 7 километров. Новый объект обеспечит стабильным водоснабжением более 200 тысяч жителей Майкудука, Нового города и Михайловки.

Также на возвращенные активы идет строительство водопроводных сетей в Новой и Старой Тихоновке. В Новой Тихоновке прокладывается свыше 20 километров новых водопроводных сетей.

Это даст возможность подключить к централизованной системе около 4 тыс. человек. В Старой Тихоновке строят еще более 4 км сетей – вода появится в 146 домах.

До конца октября планируется завершить строительные и монтажные работы по всем направлениям. В ноябре пройдут гидравлические испытания и дезинфекция сетей. После этого жители смогут получить технические условия и подключиться к водопроводу.

Реализация этих проектов позволит обеспечить 100%-ный доступ карагандинцев к питьевой воде.

В числе других населенных пунктов, где ведется строительство водопроводных сетей на средства спецгосфонда, село Актерек Каркаралинского района, Соцгород, Правый и Левый берег, Старый город Темиртау, село Садовое Абайского района, станция Коктенколь (56-й разъезд) и село Алихан Шетского района. Все работы планируются завершить до конца года.

#Караганда #инфраструктура

