Впервые в заседании Совета директоров АО «Самрук-Қазына» участвовал ИИ

567

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров АО «Самрук-Қазына», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В заседании впервые принял участие независимый цифровой член СД на базе искусственного интеллекта с правом голоса - SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence). Данная нейросеть, созданная на базе казахстанской языковой модели Alem LLM, была ранее презентована Главе государства в рамках международного форума Digital Bridge 2025.

На повестке заседания рассмотрены итоги деятельности Фонда за 9 месяцев текущего года.

Внимание уделено ходу исполнения поручений Президента по реализации крупных инфраструктурных проектов. В Жамбылской области запущен завод по производству компонентов для ветроэнергетики. В Жанаозене введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 50 МВт. Произведен запуск первого пускового комплекса газификации города Косшы. Новая инфраструктура протяженностью 409 километров обеспечивает транспортировку до 32,8 тыс. кубометров газа в час. Открыто рабочее движение по вторым путям на участке Достык–Мойынты, что значительно повысит пропускную способность железнодорожной сети, ускорит перевозку грузов и создаст новые возможности для развития экспортного потенциала страны. Введен в эксплуатацию новый магистральный газопровод «Талдыкорган - Ушарал» протяженностью 302 км. Фонд продолжает реализацию масштабных инициатив в сфере энергетики, транспорта, цифровизации.

Членами Совета директоров был поднят ряд вопросов касательно показателей эффективности реализации проектов. Председатель правления Фонда Нурлан Жакупов доложил, что в целом наблюдается устойчивая положительная динамика финансовых показателей. Производственные результаты соответствуют уровню плановых значений. Согласно мониторингу, освоение средств по крупным инвестиционным проектам группы Фонда составляет 99%.

Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание членов СД на вопросах исполнения Фондом ранее данных поручений по поддержке отечественных товаропроизводителей.

Цифровой член Совета директоров SKAI проинформировала, что прирост поддержки отечественных товаропроизводителей Фондом за 9 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года достиг 75%. Объем закупок товаров у отечественных товаропроизводителей составил 721 млрд тенге. Всего заключено 7 227 договоров с 497 отечественными товаропроизводителями (9 мес. 2024 года – 411 млрд тенге, 414 договоров с 516 ОТП). По оценке SKAI, план по объему закупок на текущий год будет существенно перевыполнен с учетом сделки по покупке локомотивов у отечественного производителя, принадлежащего Wabtec.

На заседании также была заслушана информация о ходе реализации президентской инициативы «Таза Казахстан», в рамках которой сотрудниками компаний группы «Самрук-Қазына» будет высажено порядка 1 млн деревьев. Кроме того, была представлена информация о социальных проектах в сфере инклюзии, спорта и медицины. На сегодня свыше 700 тыс. человек охвачено соцуслугами на базе 87 объектов, включая спортивные комплексы, реабилитационные центры и кабинеты поддержки инклюзии. До конца года Фонд планирует открыть еще ряд объектов, в том числе новые спорткомплексы в Мангистауской и Западно-Казахстанской областях.

По итогам заседания руководству Фонда «Самрук-Қазына» поручено обеспечить своевременную сдачу в эксплуатацию инфраструктурных проектов и усилить работу по поддержке отечественных товаропроизводителей. Необходимо увеличить долю казахстанского содержания в закупках товаров и услуг.

#ИИ #Самрук-Қазына

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

Ляззат Ибрагимова: расширяются программы, позволяющие получ…
На какие комуслуги ввели мораторий на повышение цен
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп прод…
В правительстве смягчили для МСБ переход на новый Налоговый…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]