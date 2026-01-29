Несмотря на усилия коллег, спасти жизнь молодого специалиста не удалось

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Мангистауской области расследуют жестокое убийство 29-летнего медика, совершенное прямо на его рабочем месте, сообщает Kazpravda.kz

Журналист Айсулу Дутбаева в соцсетях отметила, что шокирующий инцидент произошел днем 28 января. Мужчина нанёс врачу тяжёлое ножевое ранение. Коллеги до последнего боролись за его жизнь, однако, к сожалению, врач скончался - полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранительными органами.

«Подозреваемый в убийстве водворен в изолятор временного содержания. Предварительно было установлено, что конфликт между мужчинами произошел на семейно-бытовой почве. После произошедшего подозреваемый добровольно явился в управление полиции города Жанаозен и признался в содеянном. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье 99 части 1 УК РК», – проинформировали в ДП Мангистауской области.

Там же добавили, что проводятся следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование всех обстоятельств произошедшего инцидента.