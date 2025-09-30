В Алматы состоялся Второй казахстанско-российский медиафорум с участием руководителей ведущих средств массовой информации двух стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

Фото: akorda.kz

С приветственным словом к участникам форума обратились Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин и заместитель руководителя Администрации Президента – пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

В своем выступлении Государственный советник отметил: «Президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин постоянно подчеркивают, что сотрудничество между нашими странами носит образцовый характер. Это очень высокая планка, сохранение которой требует методичной каждодневной работы по всем направлениям двустороннего взаимодействия».

Госсоветник также рассказал о значимых результатах преобразований, проводимых в нашей стране. Говоря о партнерстве средств массовой информации, Ерлан Карин подчеркнул: «В условиях кардинальных сдвигов в мире и постоянно меняющей информационной повестки нам надо сохранять и развивать то, что объединяет нас и содействует общему прогрессу».

В пленарной части мероприятия также выступили министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Бэлла Черкесова, директор Телерадиокомплекса Президента Казахстана Раушан Кажибаева и генеральный директор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов.

Участники форума обсудили роль традиционных СМИ в эпоху цифровой трансформации, механизмы информационного партнерства, использование искусственного интеллекта в медиасфере.

Мероприятие, организатором которого выступил Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан, является продолжением инициативы, озвученной на Первом казахстанско-российском медиафоруме в ноябре 2024 года в Москве.