Высшие ценности государства

Конституционная реформа
Лилия Сыздыкова

Правозащитный потенциал новой Конституции обсудили на заседании Комиссии по правам человека

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане под председательством Игоря Рогова прошло заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК. Первым на повестку был вынесен вопрос о правозащитном потенциале новой Конституции.

Игорь Рогов особо подчеркнул значимость дискуссии на данную тему. Он отметил, что современный конституционализм немыслим вне контекста международных стандартов в области прав человека. В этой связи особое значение приобретает вопрос о том, насколько положения Основного закона соотносятся с этими стандартами, в какой мере они закрепляют приоритет прав и свобод человека, обеспечивают их непосредственное действие, гарантируют эффективные механизмы судебной и внесудебной защиты.

С подробным докладом о правозащитных положениях новой Конституции Казахстана на заседании выступил уполномоченный по правам человека Артур Ластаев.

– Очень важно, что особое место в новой Конституции отведено человеку, его жизни, правам и свободам. Они признаны высшими ценностями нашего государства, – подчеркнул омбудсмен.

Он отметил, что обновленная Конституция впервые закрепляет принцип неукоснительного соблюдения прав и свобод человека и гражданина, подчеркивая их приоритет. Это нашло отражение, в частности, в переименовании второго раздела Основного закона – «Основные права, свободы и обязанности».

Особое внимание было уделено ключевым новеллам Конституции. Среди них – введение так называемого правила Миранды – обязанности разъяснять основания ограничения свободы и прав при задержании; перенос базовых гарантий справедливого судебного разбирательства в раздел, посвященный фундаментальным правам человека (включая право не давать показания против себя, своих близких, презумпция невиновности, недопустимость повторного наказания за одно и то же деяние); расширение гарантий неприкосновенности чести; запрет выселения без решения суда; конкретизация положений о браке.

При этом, как отметил уполномоченный по правам человека, неизменными остаются основополагающие права, включая право на судебную защиту, юридическую помощь, труд, частную собственность, здоровье и образование, мирные собрания, избирать и быть избранным.

Все другие права и свободы человека, которые были в Конституции 1995 года, сохранены в новом Основном законе (правосубъектность, недопустимость обратной силы закона, запрет пыток, выдачи иностранному государству, равенство перед законом и судом, гарантии минимальной заработной платы и многие другие).

Вместе с тем важно то, что принятая 15 марта на референдуме Конституция учитывает и современные реалии.

– С учетом стремительной цифровизации статья 21 Основного закона гарантирует охрану персональных данных в условиях новых технологий, – акцентировал Артур Ластаев. – Этим Казахстан признает, что личная информация в цифровой среде находится под такой же защитой, как частная жизнь и охраняемая законом тайна. В статье 23 Конституции закрепляются положения об охране интеллектуальной собственности. То есть государство признает результаты творчества и интеллектуального труда человека особой ценностью и берет на себя обязанность их защищать. Чтобы избежать цифрового хаоса в современном мире, в этой же статье детализированы положения по свободе слова. По международным стандартам свобода слова может регулироваться законом в строго определенных случаях – это защита прав и репутации других лиц, охрана общественного порядка, здоровья и нравственности населения. Их закрепление в статье 23 обеспечивает баланс между свободой выражения мнений и ответственностью за последствия публичных высказываний.

В целом, как подчеркнул уполномоченный по правам человека, новая Конституция учитывает фундаментальные международные стандарты, национальное своеобразие и прогрессивные идеи дальнейшего государственного строительства.

Резюмируя, Игорь Рогов акцентировал, что в результате реформы 2026 года произошло обновление всей архитектуры Конституции и в центре новой модели сейчас находится человекоцентричный подход.

– Главная идея: государство для человека, а не человек для государства. Законы, решения госорганов и дея­тельность политических институтов должны соотноситься в первую очередь с интересами личности и защитой человеческого достоинства. Основа любого государства, претендующего на звание правового, – это возможность гражданина защитить свои права. Новая Конституция дает такие возможности и усиливает правозащитный потенциал государства, – подчеркнул председатель Комиссии по правам человека.

Также в ходе заседания комиссии был заслушан доклад министра юстиции Ерлана Сарсембаева о деятельности ведомства по соблюдению и обеспечению прав граждан на объекты интеллектуальной собственности.

Как подчеркнул министр, вопросы интеллектуальной собственности – одно из стратегических направлений деятельности органов юстиции, и защита интеллектуальных прав рассмат­ривается как важный элемент системы защиты прав человека в целом. В частности, в 2025 году была проделана большая работа над законом по вопросам интеллектуальной собственности.

Он также отметил, что ведомство продолжит работу по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, цифровизации процедур, усилению госконтроля и повышению правовой культуры общества в данной сфере.

