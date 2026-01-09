Январская свекла поспеет в апреле

Сельское хозяйство
2
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Пока в северных регионах лютуют метели, заметая дороги, а поля отдыхают под снежным покровом, на юге республики стартовал сельскохозяйственный год. Мягкий климат позволяет здесь работать на земле круглый год, и середина января традиционно становится временем начала закладки урожая ранних овощей.

фото пресс-службы облакимата

На крайнем юге – в Мактааральском районе – земледельцы уже приступили к посадке раннеспелых овощных культур. Такой «зимний огород» здесь не экзотика, а устояв­шаяся аграрная практика, позволяющая региону одним из первых обеспечивать рынок свежей отечест­венной продукцией.

Опытный фермер Шагыр Кушербаев, чьи поля расположены в Мактааральском сельском округе, уже высеял рассаду столовой свеклы на площади в 8 га.

В его хозяйстве применяется современная технология капельного орошения, позволяющая эффективно использовать водные ресурсы и точно доставлять питательные вещества непосредственно к корневой системе растений.

– По оценкам специалистов, капельное орошение позволяет не только снизить расход воды, но и способствует повышению урожайности в два раза по сравнению с традиционными методами полива, – говорит Шагыр Кушербаев. – В этом уже смогли убедиться многие мои коллеги, внедрившие такую систему на своих полях. Я тоже иду по этому пути, тем более что земледельцев заранее предупредили о надвигающемся дефиците поливной воды.

Все агротехнические требования на полях хозяйства соблюдены, посевные работы проведены в оптимальные сроки. При благоприятных погодных условиях первый урожай столовой свеклы Шагыр Кушербаев планирует собрать уже в апреле.

Для развития агропромышленного комплекса и укрепления продовольственной безопасности нынче в Мактааральском районе планируется освоить 60,3 тыс. га пахотных земель. Из них 1 405 га отведены под раннеспелые и среднеспелые овощные культуры. Это стратегическое направление, позволяющее получать урожай весной, когда в большинстве регионов страны сельскохозяйственные работы еще только планируются.

Значительная часть ранних овощей, выращенных в Туркестанской области, отправляется в Россию и северные регионы Казахстана, остальной урожай поступает на прилавки местных магазинов.

Фермеры охотно занимаются зимними сельскохозяйственными работами, несмотря на то, что они требуют дополнительных затрат, в том числе на укрытие посадок и посевов пленкой. Она защищает рас­тения от ночных заморозков, ветра, вымерзания в случае резкого похолодания. Кроме того, создает эффект мини-теплицы, ускоряя прогрев почвы и способствуя более раннему росту растений, а также позволяет сохранить влагу, что особенно важно в условиях засушливого климата.

Многие аграрии столовую свеклу, а в особенности – капусту, выращивают через рассаду, тем самым ускоряя созревание урожая на несколько недель. Ранний сбор продукции и ее своевременная поставка на рынок дают возможность земледельцам сбывать овощи по более высокой цене и получить стабильный доход. Одновременно местные ранние овощи способствуют стабилизации цен и обеспечивают население отечественной витаминной продукцией.

Вслед за свеклой в регионе в ближайшее время начнется высадка рассады капусты – еще одной вос­требованной раннеспелой культуры, традиционно пользующейся высоким спросом на внутреннем рынке и в России.

В целом в 2025 году в Туркестанской области сельскохозяйственные культуры планируется засеять на площади 919 тыс. га, что на 13 тыс. га больше по сравнению с прошлым годом. Эти показатели подтверж­дают: юг республики остается одним из ключевых аграрных регионов Казахстана, где сельскохозяйственный календарь не замирает даже зимой.

#овощи #сельское хозяйство #урожай #Мактааральский район

