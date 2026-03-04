За любовь!
Женщины, юмор, флирт и капелька сумасбродства – вот идеальные ингредиенты комедии, которая может порадовать публику в весенний праздник. Их удачно смешал приглашенный из Алматы режиссер-постановщик Андрей Кизилов и подарил зрителям Карагандинского драмтеатра им. К. Станиславского озорную комедию «Выпьем за любовь». В ее основе – одноименная пьеса российского сценариста Алексея Щеглова. Действие происходит в обычной квартире, где уже десять лет живет семейная пара – Виктор (Денис Цветков, Алексей Браилко) и Татьяна (Марина Марычева, Анна Абузарова). Он уехал в командировку, а она принимает у себя знакомого автомеханика по имени Валера (Андрей Марычев, Руслан Маевский).