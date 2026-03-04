Нет, Татьяна не изменяет суп­ругу, она лишь просит гостя о помощи: до возвращения мужа нужно отремонтировать его машину. Иначе не избежать скандала. Гость соглашается и заодно решает закрутить с дамой роман, но тут домой неожиданно возвращается муж. Несостоявшимся любовникам приходится выкручиваться из ситуации, придумывая все новые объяснения. В результате втянутыми в события оказываются соседка-учительница Елена Владимировна (Валентина Шматенко, Оксана Игнатенко) и пенсионерка Клавдия Ивановна (Ирина Немцева, Галина Турчина). В спектакле так много шуток и остроумных диалогов, что зритель просто не может удержаться от смеха.

– Я считаю, что спектакль «Выпьем за любовь» идеально подходит к празднику 8 Марта, – говорит режиссер-пос­тановщик Андрей Кизилов. – Чем эта комедия меня привлекла? Тем, что пьеса близка нашим зрителям. Ее герои говорят на понятном нам языке и решают те проб­лемы, которые знакомы нам – жителям стран постсоветского пространства.

А какова же роль женщин? В спектакле они фантазируют, креативят и тем самым задают динамику событий. А мужчинам ничего не остается, кроме как верить им. Все так, как в реальной жизни.

– Есть же прекрасное высказывание: муж – голова, а жена – шея, – лукаво улыбаясь, рассуждает Андрей Кизилов. – Любой мужчина думает, что он – лидер в семье, что он – герой, рыцарь на белом коне. И пусть думает! А мудрая женщина знает, что она – шея: куда своего мужчину повернет, туда он на своем коне и помчится.