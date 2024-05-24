Забег Tau Jarys: 1 300 участников из 18 стран покорили алматинские горы

Что за неведомая сила может поднять человека в законный выходной в 4 утра и заставить бегать по горам? «Точно к сектантам едем», – категорично решили мы накануне. Но пропустить подобное мероприятие было бы просто преступлением. Мало того что участников почти полторы тысячи человек, так еще и география «раскинулась» на 18 стран. Но вишенкой на торте стал открытый чемпионат Казахстана по скандинавской ходьбе, проходящий в рамках дистанции по этой дисциплине.

Дорога в лыжно-биатлонный комплекс «Алатау» пролегала через такие живописные места, что сверхранний подъем перестал казаться безумием. Мимо пролетали огненно-красные маки на сочных зеленых полях, а ветер щекотал ноздри ароматами самой концентрированной на благоухания весенней поры.

«Секта» отличного настроения

Достигнув конечной точки маршрута, пожалели, что мы не в составе участников. Ведь любоваться со стороны – это одно, а вот подняться в горы плечом к плечу с единомышленниками, насладиться сказочной красотой, пропитаться ароматами весеннего разноцветья… В горах еще не отцвела сирень, а акация нескромно перебивала ее белоснежными ветвями, и уже набирала цвет липа, внося в майский парфюм едва уловимое амбре.

Организация мероприятия, надо отдать должное, была на высоком уровне. Наличие достаточного количества парковочных мест, бригада дежурных медиков, максимально удобный обзор старта и финиша, в качестве угощения для всех присутствую­щих – вода, прохладительные напитки и свежесваренный кофе от известного мирового бренда.

Tau Jarys проходит уже третий год подряд. В нынешнем году были представлены детские дис­танции 2 км, а также взрослые – 6 и 12 км. Детская оказалась самой азартной из всех. Хоть и убеждали родители своих юных атлетов в том, что главное – участие и хорошее времяпровождение, но у детей все немного иначе – бегут они за победой. На финише нашлось место и чистым детским слезам, и объятиям, и неподдельной радости, когда выяснилось, что медали получат все.

...А тем временем со сцены звучит призыв к разминке перед очередным стартом, и участники устремляются к ведущим. Игнорировать это невозможно, остается только присоединиться.­ Ритмичная заводная музыка, лас­ковое весеннее солнце, вольный горный ветер и активные упражнения сделали свое дело – нас словно к зарядному устройству подключили, сразу захотелось бежать или хотя бы находиться­ в общем строю с этими «сектантами». Как же нужны такие мероприятия, когда ощущаешь себя единым целым, без возрас­та, социального статуса, национальности, народом Казахстана – душевным, толерантным и патриотичным.

– Бегать я начал самостоятельно примерно год назад, – говорит 16-летний Бекболат Рамазан. – Это уже второй мой Tau Jarys. В прошлом году здесь занял второе место. Родители очень поддерживают, хотя сами далеки от спорта. Мне нравится спорт, люблю пробовать что-то новое. Регулярно занимаюсь плаванием и велоспортом. Не все понимают мои увлечения, и порой тяжело выделяться таким образом, проще следовать трендам и с головой уйти в игры или соцсети. Но по моим личным наблюдениям, подростки сейчас становятся более осознанными, им только чуть-чуть помочь и поддержать.

Победитель дистанции 6 км Нурысбек Сексембай

Дети нас не слышат, дети нас видят

А вот и первые победители. На сцену поднимаются участники самой азартной категории. Мес­та в детском забеге в категории 10–12 лет распределились следующим образом. Среди девочек первое место у Елизаветы Козловой, второе заняла Виталина Цехоцкая, третье – Марина Бобко. У мальчишек первое место досталось Давиду Жукову, второе – Давиду Лысову, а третье занял Амир Абзалулы.

Кстати, юный спортсмен Давид Жуков, победивший в своей категории, оказался племянником прославленного фигуриста, олимпийского чемпиона Дениса Тена. Правильно говорят в народе, кровь не вода.

А сколько их – будущих чемпионов? С горящими глазами, азартных, активных ребят, стремящихся в манящие горы. За каждым из них стоят родители, грамотно направившие детей на нужный путь.

– У нас двое сыновей: младшему Тимуру – 8, старшему Максиму – 13 лет, – рассказывает Ирина Орыспаева. – Муж, Илья, сегодня тоже бежит самую серьезную дистанцию – 12 километров. Я в этот раз пропускаю из-за травмы. Спорт в той или иной степени постоянно присутствовал в нашей семье, но когда мальчишки стали подрастать, мы заметили, что они словно перестали нас слышать. Раньше встречалась фраза, суть которой я до конца не осознавала: «дети нас не слышат, дети нас видят». С взрослением сыновей я поняла, что это стопроцентно так. Мы сами начали подавать пример детям, попутно донося, почему спорт – это хорошо. Может быть, я строгая мать, многие считают, что перегибаю палку, но мне все равно. Это мои дети и моя ответственность и за их здоровье, и за воспитание. Я не даю им телефоны для игр, вместо этого предоставляю альтернативу в виде спорта, подвижных игр, развивающих занятий, общения. Они должны понимать, что быть мужчиной – это очень большая ответственность. Надо успеть заложить в них это, пока они еще видят в родителях значимые фигуры. Сегодня мальчишки занимаются не только легкой атлетикой: старший осваивает карате и плавание, младший – футбол. По выходным у нас совместная семейная пробежка, от трех до пяти километров. Сюда попадаем в третий раз. Эмоции переполняют, впечатлений масса, и огромная благодарность организаторам.

Забег по пересеченной местности Tau Jarys – это не просто про спорт. Это семейный фестиваль, праздник, эмоции, заряд бодрости и настоящая находка для единения поколений. Главный организатор мероприятия – корпоративный фонд «Смелость быть первым».

– Tau Jarys – праздник для всей семьи! Мы всегда стараемся соз­дать атмосферу веселья и радости, чтобы каждый участник, независимо от возраста, смог получить заряд позитива и незабываемые впечатления, – подчеркнула исполнительный директор корпоративного фонда «Смелость быть первым» Салтанат Казыбаева. – Наша миссия – популяризировать спорт и активный образ жизни, и мы верим, что бег – это доступный и эффективный способ сделать первый шаг к этому. И всегда подчеркиваем – бегать могут все и в любом месте.

С палками за здоровьем

В рамках дистанции скандинавской ходьбы в этом году впервые состоялся открытый чемпионат Казахстана. Чемпионат стал официальным отбором в сборную коман­ду страны для участия в Кубке мира по скандинавской ходьбе, который пройдет

29–30 июня в Алматы.

Как отметил Максим Прощенко, основатель первой в Центральной Азии школы скандинавской ходьбы «Евразия», ждали этого момента 10 лет:

– Этот старт на Tau Jarys является уникальным: спустя 10 лет после проведения первых забегов по скандинавской ходьбе в рамках Almaty Marathon впервые организованы соревнования с награждением и судейством по международным правилам. Локация Tau Jarys идеально подходит для проведения такого мероприя­тия, так как правила соревнований по скандинавской ходьбе предписывают использование естественного рельефа.

Самым возрастным участником забега стал 78-летний спортсмен, а самым юным атлетам едва исполнилось 10 лет. Вообще же, спортсменов старше 70 лет было пять человек, и ни один из них не пришел к финишу последним.

Много лет своего активного супруга и нашего давнего друга Эмиля Баля сопровождает вторая половинка. Лариса Юшина раньше и сама бегала, но две операции перевели активную леди в статус наблюдателя. Испытав на себе все прелести массовых забегов, женщина спокойно относится к увлечению мужа.

– Переживаний как таковых нет, – говорит Лариса Владимировна. – Я знаю и верю, он справится. Периодически, конечно, начинает говорить о том, что пора закругляться, все-таки 78 лет, но дальше разговоров дело не идет, все равно выходит на старт.

Подобные забеги становятся центром притяжения, своеоб­разной социальной средой для поклонников здорового образа жизни, спортсменов, да и просто активных горожан. Чем примечателен именно Tau Jarys, так это внушительным списком сопровождающих активностей. Пока спортсмены бегут, группа поддерж­ки вполне может себе позволить потанцевать, поиграть в активные игры, принять участие в квестах и мастер-классах, да даже знатно пошопиться и перекусить.

Особое внимание приковано к «скандинавам», или, как их еще называют – «нордикам», участникам дистанции по скандинавской ходьбе.

– Третий год мы проводим Tau Jarys здесь, на базе олимпийского резерва для биатлонистов, – комментирует Валихан Тен, организатор и ведущий мероприя­тия. – Сегодня историческое событие – в рамках скандинавской ходьбы проходит чемпионат Казахстана по этому виду спорта, и лучшие из «скандинавов» попадают в национальную сборную Казахстана, которая представит нашу страну на Кубке мира. С каждым годом забег прирастает новыми участниками. Этому способствуют массовая любовь к любой двигательной активности и, конечно же, невероятная природа. Отдельное спасибо акимату Алматинской области и нашим партнерам-спонсорам за поддержку и организацию великолепного праздника спорта.

С каждым годом у скандинавской ходьбы появляется все больше последователей и поклонников. Ходить с палками – это уже не прерогатива пенсионеров, как ошибочно считают многие.

– Скандинавская ходьба из разряда оздоровительного направления уже давно перешла в спортивно-оздоровительное, – рассказывает инструктор школы скандинавской ходьбы «Евразия» Виктор Грицай. – Молодежи все больше в наших рядах. Здесь не важен возраст, физическая подготовка, начинать могут все. Это больше чем спорт, это свой круг, своя среда. А подобные мероприятия для нас – это не столько соревнование, сколько праздник, встреча друзей и заряд бодрости и отличного настроения. Ну и, конечно же, как без мотивации? Ее здесь – вагон!